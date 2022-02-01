人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

海关2021年查扣近8万批次侵权嫌疑货物

2022年02月01日10:50 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京2月1日电（记者刘红霞）海关总署日前发布数据，2021年，全国海关加大知识产权保护执法力度，全年共查扣进出口侵权嫌疑货物7.9万批次、7180万件。

　　海关公告显示，2021年以来，海关总署先后部署开展全面加强知识产权保护“龙腾行动2021”、寄递渠道知识产权保护“蓝网行动2021”、出口转运货物知识产权保护“净网行动2021”等针对性专项执法行动，聚焦群众反映强烈、社会舆论关注、侵权假冒多发的重点领域和渠道，围绕现场执法与打击侵权需要，以“智慧海关”建设为依托，组织开发并试点应用新一代查验管理系统，采用移动端知识产权商标智能识别技术，提高执法办案效率。

　　记者注意到，海关2021年加强进出口防疫物资知识产权、奥林匹克相关知识产权保护。数据显示，2021年全国海关共查获奥林匹克相关侵权嫌疑货物13批次，扣留太阳眼镜、胸针、旗帜、服装等11.8万件。

　　在打击侵权违法行为的同时，海关总署还指导各级海关持续推进“一企一策”政策，进一步优化服务，加强宣传，引导企业积极向海关申请知识产权备案。2021年，新增知识产权海关保护备案17667件，同比增长17%。

(责编：岳弘彬、常雪梅)

分享让更多人看到

推荐阅读
探求常态化疫情防控下民航业盈利密码：用足政策红利 培育新增长点
　　2021年，在疫情反复波动的影响下，我国民航运输生产不及预期，全年行业亏损达843亿元。然而，在民航企业普遍经营困难加剧，盈利能力下滑，财务压力加大的严峻形势下，除三大航空保障企业外，仍有30家机场和5家航空公司实现盈利，甚至实现逆势增长。…
这是红火的味道——年夜饭里的数字经济
　　春节临近，越来越多的人选择留在“第二故乡”感受不一样的年味。对于留在城市里过年的很多人，“线上消费-线下享用”的方式可是帮了大忙。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部