新华社北京2月1日电（记者刘红霞）海关总署日前发布数据，2021年，全国海关加大知识产权保护执法力度，全年共查扣进出口侵权嫌疑货物7.9万批次、7180万件。

海关公告显示，2021年以来，海关总署先后部署开展全面加强知识产权保护“龙腾行动2021”、寄递渠道知识产权保护“蓝网行动2021”、出口转运货物知识产权保护“净网行动2021”等针对性专项执法行动，聚焦群众反映强烈、社会舆论关注、侵权假冒多发的重点领域和渠道，围绕现场执法与打击侵权需要，以“智慧海关”建设为依托，组织开发并试点应用新一代查验管理系统，采用移动端知识产权商标智能识别技术，提高执法办案效率。

记者注意到，海关2021年加强进出口防疫物资知识产权、奥林匹克相关知识产权保护。数据显示，2021年全国海关共查获奥林匹克相关侵权嫌疑货物13批次，扣留太阳眼镜、胸针、旗帜、服装等11.8万件。

在打击侵权违法行为的同时，海关总署还指导各级海关持续推进“一企一策”政策，进一步优化服务，加强宣传，引导企业积极向海关申请知识产权备案。2021年，新增知识产权海关保护备案17667件，同比增长17%。

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