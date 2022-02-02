新华社北京2月2日电（记者王立彬）我国新一代数字高程模型（DEM）历时两年全面建成，实现了新一代数字高程模型对陆地国土全覆盖。

记者从自然资源部获悉，新一代数字高程模型是实景三维中国的核心内容，它是以规则格网点的高程值表达地面起伏的数据集，通过航空航天遥感测量、机载激光雷达测量等测绘技术获取，主要用于工程规划建设、坡向坡度分析、土方量计算、淹没分析等。DEM是经济社会发展不可或缺的基础信息，是国土空间规划、自然资源调查分析的重要支撑。

据介绍，目前DEM分辨率已由25米提升至10米，现势性由2010年提升至2019年，都有了显著提高。新一代数字高程模型全部成果已接入国土空间基础信息平台，作为自然资源三维立体一张图的时空基底，为数字中国建设提供统一的空间定位框架和分析基础，为数字经济提供了战略性数据资源和重要生产要素。

截至目前，新一代数字高程模型已应用于自然资源管理相关工作。在第三次全国国土调查工作中，DEM通过客观检核各方报送数据，为调查提供了数据与技术保障；在国土空间规划中，DEM发挥可量可测、能推演能分析的服务功能，为规划编制与论证、方案推演与评估等提供了科学决策依据；在黄河流域（宁夏段）生态保护和高质量发展、秦岭违建别墅整治等重要工作中，DEM用于土石方测算、违建范围面积量算等。

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