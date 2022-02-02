人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

逛街还能买车，商圈汽车卖场春节“不打烊”

2022年02月02日10:00 | 来源：中国新闻网
小字号

原标题：逛街还能买车，商圈汽车卖场春节“不打烊”

　　春节期间，不少传统汽车4S店已经放假休息，汽车行业围绕新零售、新业态，又做出了怎样的创新呢？围绕各大商圈打造的汽车品牌体验店，就开辟了一条全新的赛道。

　　2021年以来，各大品牌纷纷进驻市区，开辟“新战场”，在各大商圈打造了品牌体验店，消费者逛街、吃饭的闲暇，就可以接触到炙手可热的新车，“不打烊”的体验店也让有意向购车的消费者可以“大饱眼福”。

1月31日，位于北京五棵松华熙Live的小鹏城市展厅照常营业。 葛成 摄

　　1月31日，位于北京五棵松华熙Live的小鹏城市展厅照常营业。 葛成 摄

　　位于北京五棵松华熙Live的小鹏汽车展示店，春节期间吸引了大量看车的消费者。消费者张先生表示，最近刚好考虑换车，新能源汽车也是重点关注对象。刚好在这里看到了小鹏汽车的展示店，外观好看，空间合理，关键是吃完饭就能溜达一下，感觉看车也成为了逛街的一种消遣。

　　小鹏汽车市场总监魏峥表示，小鹏将传统的4S拆分成2S+2S，第一个2S是在核心商圈建立体验中心，主要用于销售、展示和收集数据；第二个2S则是超级服务中心，用于提供交付、维修、保养、零配件等功能。

　　销售顾问王先生则表示，春节期间，汽车商圈城市展厅继续营业对于品牌推广，产品销售方面都非常有帮助。这几天看车的客户非常多，虽然这里不能提供试驾，但消费者们的热情依然不减，部分消费者这几天直接就在展厅订了车，“不打烊”让我们春节期间也收获满满。

　　一直以来，汽车行业主要围绕4S店进行销售、保养等工作，与普通消费者的距离较远，而随着零售新业态的发展，尤其是随着新能源汽车快速发展，众多造车“新势力”品牌并没有选择像传统品牌一样开启众多4S店，而是针对重点城市，在各大商圈开辟城市展厅。消费者在这里既可以体验到展车，又可以选车和预订。

1月31日 位于北京五棵松华熙Live的蔚来城市展厅。葛成 摄

　　1月31日 位于北京五棵松华熙Live的蔚来城市展厅。葛成 摄

　　目前，造车新势力普遍采用了互联网+线下体验中心的方式，来为消费者提供“一体化，多触点”的销售服务体验，并通过全平台直营销售渠道来提升购车体验。

　　中新财经探访了解到，除了小鹏外，在北京五棵松华熙Live的地下露天广场中，蔚来和理想也开辟了品牌体验店。“蔚小理”三家造车新势力齐聚一堂，过节期间“不打烊”。

1月31日，位于北京五棵松华熙Live的理想城市展厅。 葛成 摄

　　1月31日，位于北京五棵松华熙Live的理想城市展厅。 葛成 摄

　　除了露天式的展示店外，一些传统品牌也不放过品牌和产品推广的机会，相继迎接新模式，在商场里进行布局。福特旗下的新能源品牌Mustang Mach-E，借助品牌迎新之机，登陆了位于北京西直门的凯德商场，吸引了不少消费者驻足。

　　消费者李女士表示，自己在逛街过程中，就被车辆的外观吸引过来，感觉这车颜值、性能都在线，这是他首次想主动购买新能源车。这种商场里的展销店，不像以往传统的4S店距离那么远，让自己在逛街闲暇就能进来坐坐，体验非常好。

位于北京西直门凯德商场一层的福特野马展厅。葛成 摄

　　位于北京西直门凯德商场一层的福特野马展厅。葛成 摄

　　新零售模式的转型也让汽车销售的理念发生了转变。汽车展厅已经遍布写字楼、大型购物中心、酒店和文化中心，或临近交通枢纽的商圈，以及用户聚集的生活圈，把体验中心开到用户的身边，让用户买车更便捷、更轻松。

　　近期，国家发改委发布的《关于做好近期促进消费工作的通知》就提出，要进一步激发智慧零售新活力。发展零售新业态，加快培育体验式、沉浸式消费新场景和便利化水平，满足“宅经济”、“云生活”等新消费需求。

　　据了解，目前，飞凡汽车、小鹏、理想、蔚来、大众等品牌都已经在各大城市开辟了城市展厅，春节期间，消费者要想近距离地看车，有了不少新地方可以选择，你准备春节期间买车吗？(葛成)

(责编：赵竹青、陈键)

分享让更多人看到

推荐阅读
村里新年味儿更浓 农民们过上了好日子
　　正月里来是新年，神州大地万象更新。从南到北，由东至西，各地都在以不同的习俗欢度2022寅虎年春节。…
客流总体平缓、货运实现同比增长 铁路春运节前运输圆满结束
　　人民网北京2月1日电 （记者乔雪峰）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下称国铁集团）获悉，1月17日至31日，节前春运15天，全国铁路累计发送旅客8616万人次，同比增加3382万人次，增长65%；国家铁路货物发送量完成15664万吨，同比增加101万吨，增长0.7%，铁路春运安全有序，客流总体平缓，货运实现同比增长。 国铁集团运输部相关负责人介绍，节前春运，铁路部门认真贯彻落实党中央、国务院关于春节、春运工作的部署要求，统筹做好春运和疫情防控、冬奥运输、重点物资运输保障等工作，全力服务人民群众平安健康、欢乐祥和过年。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部