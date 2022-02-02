原标题：逛街还能买车，商圈汽车卖场春节“不打烊”

春节期间，不少传统汽车4S店已经放假休息，汽车行业围绕新零售、新业态，又做出了怎样的创新呢？围绕各大商圈打造的汽车品牌体验店，就开辟了一条全新的赛道。

2021年以来，各大品牌纷纷进驻市区，开辟“新战场”，在各大商圈打造了品牌体验店，消费者逛街、吃饭的闲暇，就可以接触到炙手可热的新车，“不打烊”的体验店也让有意向购车的消费者可以“大饱眼福”。

1月31日，位于北京五棵松华熙Live的小鹏城市展厅照常营业。 葛成 摄

位于北京五棵松华熙Live的小鹏汽车展示店，春节期间吸引了大量看车的消费者。消费者张先生表示，最近刚好考虑换车，新能源汽车也是重点关注对象。刚好在这里看到了小鹏汽车的展示店，外观好看，空间合理，关键是吃完饭就能溜达一下，感觉看车也成为了逛街的一种消遣。

小鹏汽车市场总监魏峥表示，小鹏将传统的4S拆分成2S+2S，第一个2S是在核心商圈建立体验中心，主要用于销售、展示和收集数据；第二个2S则是超级服务中心，用于提供交付、维修、保养、零配件等功能。

销售顾问王先生则表示，春节期间，汽车商圈城市展厅继续营业对于品牌推广，产品销售方面都非常有帮助。这几天看车的客户非常多，虽然这里不能提供试驾，但消费者们的热情依然不减，部分消费者这几天直接就在展厅订了车，“不打烊”让我们春节期间也收获满满。

一直以来，汽车行业主要围绕4S店进行销售、保养等工作，与普通消费者的距离较远，而随着零售新业态的发展，尤其是随着新能源汽车快速发展，众多造车“新势力”品牌并没有选择像传统品牌一样开启众多4S店，而是针对重点城市，在各大商圈开辟城市展厅。消费者在这里既可以体验到展车，又可以选车和预订。

1月31日 位于北京五棵松华熙Live的蔚来城市展厅。葛成 摄

目前，造车新势力普遍采用了互联网+线下体验中心的方式，来为消费者提供“一体化，多触点”的销售服务体验，并通过全平台直营销售渠道来提升购车体验。

中新财经探访了解到，除了小鹏外，在北京五棵松华熙Live的地下露天广场中，蔚来和理想也开辟了品牌体验店。“蔚小理”三家造车新势力齐聚一堂，过节期间“不打烊”。

1月31日，位于北京五棵松华熙Live的理想城市展厅。 葛成 摄

除了露天式的展示店外，一些传统品牌也不放过品牌和产品推广的机会，相继迎接新模式，在商场里进行布局。福特旗下的新能源品牌Mustang Mach-E，借助品牌迎新之机，登陆了位于北京西直门的凯德商场，吸引了不少消费者驻足。

消费者李女士表示，自己在逛街过程中，就被车辆的外观吸引过来，感觉这车颜值、性能都在线，这是他首次想主动购买新能源车。这种商场里的展销店，不像以往传统的4S店距离那么远，让自己在逛街闲暇就能进来坐坐，体验非常好。

位于北京西直门凯德商场一层的福特野马展厅。葛成 摄

新零售模式的转型也让汽车销售的理念发生了转变。汽车展厅已经遍布写字楼、大型购物中心、酒店和文化中心，或临近交通枢纽的商圈，以及用户聚集的生活圈，把体验中心开到用户的身边，让用户买车更便捷、更轻松。

近期，国家发改委发布的《关于做好近期促进消费工作的通知》就提出，要进一步激发智慧零售新活力。发展零售新业态，加快培育体验式、沉浸式消费新场景和便利化水平，满足“宅经济”、“云生活”等新消费需求。

据了解，目前，飞凡汽车、小鹏、理想、蔚来、大众等品牌都已经在各大城市开辟了城市展厅，春节期间，消费者要想近距离地看车，有了不少新地方可以选择，你准备春节期间买车吗？(葛成)

(责编：赵竹青、陈键)