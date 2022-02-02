人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

各地积极增加供应 保障春节期间全国市场货源充足

2022年02月02日10:00 | 来源：央视新闻客户端
小字号

原标题：各地积极增加供应 保障春节期间全国市场货源充足

　　春节期间，各地积极增加市场供应、畅销产销衔接。多地网购、配送服务不打烊，节日市场供应充足，丰富居民假期生活。

　　商务部监测数据显示，目前全国市场商品供应充足。北京制定春节及冬奥会期间生活必需品储备调控计划，适量增加蔬菜、鸡蛋等生活必需品政府储备及供应，新发地、岳各庄等大型批发市场蔬菜上市总量稳定在2.5万吨左右；海南每天出岛冬季瓜菜33000吨，供应全国近200个大中城市；山东寿光销往全国的南方蔬菜达到300多种。

　　山东寿光地利农产品物流园蔬菜经营管理部经理 范立波：落实产地蔬菜的品种、数量、上市时间，根据所需随时调配，确保春节期间货源充足，供应及时。

　　增储备保民生，近日，商务部等部门向甘肃、宁夏、新疆等7个省区市投放2500吨中央储备牛羊肉；天津、西安、武汉等地增加储备肉菜投放；福建440多家平价商店、安徽509家超市启动平价销售；在广州、贵阳等地，市民可以买到低于市场零售价15%的平价蔬果肉蛋。河南已为重点流通企业发放12000多张通行证，运送生活物资190万吨。

　　河南许昌市民：物品比较丰富，家里需要的都能买到。

　　春节期间，上海主要批发市场均正常营业，南京千余家农贸市场、连锁超市、便利店春节期间不休市、不歇业。全国网上年货节持续举行，保障生活必需品供应的同时，电商平台普遍增加了绿色、智能、健康等升级类商品供应。

(责编：赵竹青、陈键)

分享让更多人看到

推荐阅读
村里新年味儿更浓 农民们过上了好日子
　　正月里来是新年，神州大地万象更新。从南到北，由东至西，各地都在以不同的习俗欢度2022寅虎年春节。…
客流总体平缓、货运实现同比增长 铁路春运节前运输圆满结束
　　人民网北京2月1日电 （记者乔雪峰）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下称国铁集团）获悉，1月17日至31日，节前春运15天，全国铁路累计发送旅客8616万人次，同比增加3382万人次，增长65%；国家铁路货物发送量完成15664万吨，同比增加101万吨，增长0.7%，铁路春运安全有序，客流总体平缓，货运实现同比增长。 国铁集团运输部相关负责人介绍，节前春运，铁路部门认真贯彻落实党中央、国务院关于春节、春运工作的部署要求，统筹做好春运和疫情防控、冬奥运输、重点物资运输保障等工作，全力服务人民群众平安健康、欢乐祥和过年。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部