原标题：各地积极增加供应 保障春节期间全国市场货源充足

春节期间，各地积极增加市场供应、畅销产销衔接。多地网购、配送服务不打烊，节日市场供应充足，丰富居民假期生活。

商务部监测数据显示，目前全国市场商品供应充足。北京制定春节及冬奥会期间生活必需品储备调控计划，适量增加蔬菜、鸡蛋等生活必需品政府储备及供应，新发地、岳各庄等大型批发市场蔬菜上市总量稳定在2.5万吨左右；海南每天出岛冬季瓜菜33000吨，供应全国近200个大中城市；山东寿光销往全国的南方蔬菜达到300多种。

山东寿光地利农产品物流园蔬菜经营管理部经理 范立波：落实产地蔬菜的品种、数量、上市时间，根据所需随时调配，确保春节期间货源充足，供应及时。

增储备保民生，近日，商务部等部门向甘肃、宁夏、新疆等7个省区市投放2500吨中央储备牛羊肉；天津、西安、武汉等地增加储备肉菜投放；福建440多家平价商店、安徽509家超市启动平价销售；在广州、贵阳等地，市民可以买到低于市场零售价15%的平价蔬果肉蛋。河南已为重点流通企业发放12000多张通行证，运送生活物资190万吨。

河南许昌市民：物品比较丰富，家里需要的都能买到。

春节期间，上海主要批发市场均正常营业，南京千余家农贸市场、连锁超市、便利店春节期间不休市、不歇业。全国网上年货节持续举行，保障生活必需品供应的同时，电商平台普遍增加了绿色、智能、健康等升级类商品供应。

(责编：赵竹青、陈键)