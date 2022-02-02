原标题：节前春运15天 全国铁路累计发送旅客8616万人次

记者从中国国家铁路集团有限公司(下称国铁集团)获悉，1月17日至31日，节前春运15天，全国铁路累计发送旅客8616万人次，同比增加3382万人次，增长65%；国家铁路货物发送量完成15664万吨，同比增加101万吨，增长0.7%，铁路春运安全有序，客流总体平缓，货运实现同比增长。

国铁集团运输部相关负责人介绍，节前春运，铁路部门认真贯彻落实党中央、国务院关于春节、春运工作的部署要求，统筹做好春运和疫情防控、冬奥运输、重点物资运输保障等工作，全力服务人民群众平安健康、欢乐祥和过年。

一是精准安排运力。根据疫情防控形势变化、客票预售情况和客票候补数据，研判客流需求，按照“适需安排、应急有备”的原则，精准安排运力。日均开行旅客列车8376列，充分满足了保障旅客出行和疫情防控的双重需要。

二是加强疫情防控。严格落实站车疫情防控措施，增加自助和线上服务，加强站车通风消毒，强化应急处置，严防风险人员进站乘车，全力打造平安健康旅途。

三是持续改进服务。1月21日开始，启动冬奥运输保障工作，节前已开行冬奥列车170列；开行学生、务工人员“点对点”专列344列，提供包车厢服务31辆，运送旅客22.4万人；上线临时电子身份证服务，80余万名旅客使用临时身份证明通过铁路出行；开好公益性慢火车，保障老年人、脱网人群和需要特殊服务的重点人群服务；针对全国大范围雨雪天气，认真落实防滑安全措施，加强客流引导，保证了旅客乘降安全。

四是做好重点物资运输保障。加强电煤保供运输组织工作，服务冬奥会需要，对冀北地区23家电厂给予重点保供，同时确保全国363家铁路直供电厂存煤可耗天数在15天以上；加强食品、果蔬等节日物资运输，确保市场供应；加强与大型厂矿、港口等企业的沟通协调，掌握春节放假期间生产安排，提前备足货源和装卸车力量，加强运输调度指挥，确保铁路安全畅通、重点物资高效及时送达。节前15天，国家铁路日均装车173596车，同比增长1.6%。(总台央视记者 王世玉)

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