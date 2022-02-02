来自国务院国资委的信息显示，2021年中央企业煤炭产量突破10亿吨大关，创下历史新高。

国家能源集团神东上湾煤矿8.8米超大采高智能综采工作面生产现场。（国家能源集团供图）

去年9月底以来，国资央企坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，成立工作专班，出台特殊考核奖惩办法，积极协调政策支持，全面打响能源电力保供攻坚战。

统计显示，2021年中央发电企业全年发电量达4.95万亿千瓦时，同比增长10.2%，占全国发电量比重为64.6%；去年9月底以来，国家电网、南方电网累计组织跨区跨省支援732次、电量53亿千瓦时。

“当前国际环境和全球能源格局正发生深刻变革，我国能源安全稳定供应也正面临诸多挑战。”国务院国资委秘书长、新闻发言人彭华岗日前在国新办发布会上表示，下一步国资央企将坚定不移做好能源安全保障工作，有效发挥能源供应“稳定器”“压舱石”作用。

他表示，中央煤炭企业将进一步落实供给侧结构性改革要求，一方面聚焦拓展增量，提升优质煤炭资源的集中度和掌控力度；另一方面聚焦优化存量，深挖自身增产潜力，加快释放优质煤炭产能，全力保障煤炭安全稳定供应。同时，继续发挥大型企业稳定市场的表率作用，严格执行煤炭中长期合同制度。

中央发电企业将加大清洁能源建设投入力度，提高清洁能源装机占比，同时继续发挥煤电机组的发电主力军作用，合理规划新增煤电装机规模，加大现有煤电机组的高效清洁改造，加大煤炭储备基地建设，保障电煤库存在合理水平。

中央石油石化企业将持续提升国产天然气产量，加强关键技术创新，加大页岩气田投资开发力度，让天然气进口来源更多元化，有效弥补供需缺口；加速提高天然气储存能力，完善天然气产业链，保障天然气供应安全。（记者王希）

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