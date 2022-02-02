商务部日前公布了对217家国家级经济技术开发区2020年度综合发展水平情况的考核评价结果，苏州工业园区连续5年蝉联综合排名冠军。商务部发言人高峰表示，商务部将持续推进国家级经开区制造业转型升级，引导开展广泛合作，从而更好示范带动地方经济实现高质量发展。

2020年2月18日，在北京经济技术开发区，中芯国际生产厂的工作人员在操作设备。新华社发

考核评价结果显示，2020年，217家国家级经开区的地区生产总值11万亿元，同比增长5.6%，占国内生产总值的11%；进出口总额7万亿元，同比增长9.2%，占全国进出口总额比重为21.7%。其中，苏州工业园区分别位列综合排名和对外贸易排名首位，广州经济技术开发区位列利用外资排名榜首。

高峰表示，2020年国家级经开区统筹疫情防控和经济社会发展，较好发挥稳外贸稳外资的“主阵地”作用，总体发展态势稳中向好。进入综合排名、利用外资排名和对外贸易排名三张榜单的开发区是国家级经开区的“领头羊”，它们为稳增长，特别是稳住外贸外资基本盘做出了重要贡献。

谈及下一阶段国家级经开区的发展，高峰表示，商务部将持续推进国家级经开区创新提升，充分发挥其重要开放平台作用，引导优秀国家级经开区更好示范带动地方经济实现高质量发展。

一方面加大产业链招商力度，推动国家级经开区制造业转型升级。“大力发展先进制造业和战略性新兴产业，促进产业集聚集群发展，为保持产业链供应链稳定提供有力支撑。”高峰说，另一方面引导国家级经开区广泛开展合作，支持有条件的国家级经开区开展国际合作园区建设，大力发展绿色经济、数字经济等。（记者邹多为、于佳欣）

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