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综述：RCEP“满月”了，“朋友圈”里好热闹

2022年02月02日20:25 | 来源：新华网
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　　新华社北京2月2日电 综述：RCEP“满月”了，“朋友圈”里好热闹

　　新华社记者

　　自今年1月1日实施的《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）已“满月”。这个全球人口最多、经贸规模最大、最具发展潜力的自贸协定，正在为区域经贸发展带来实实在在的好处，“朋友圈”越来越热闹。

　　华龙投资集团（柬埔寨）有限公司最近在RCEP下首次从中国广东省进口了橘子。公司总经理助理李秋英告诉新华社记者，以前柬埔寨从中国进口产品，需要12个小时清关，而现在只需要6个小时，贸易流程更加便利。

　　这家企业表示，今后还会有越来越多的中国农产品出口到柬埔寨市场，柬埔寨热带水果等有潜力的农产品也会出口到中国市场，“而且价格会越来越便宜”。

　　这是1月1日拍摄的正在进行集装箱装卸作业的文莱摩拉港码头。（新华社发，杰弗里·黄摄）

　　柬埔寨丰龙华进出口运输有限公司经理金保罗表示，RCEP简化了海关流程、装运清关和其他相关规定，将促进物流、分销和供应链弹性，进一步促进商品和服务流动，深化区域经济一体化，提高区域竞争力。“RCEP是对本地区乃至全世界的企业和民众的新年大礼，将成为后疫情时期地区和全球经济复苏的推动力。”

　　新西兰纽仕兰乳业全球研发总经理罗伊·范登克表示，由于贸易环境更加自由，新西兰输华乳制品关税将有所减少，让消费者获得更好的性价比，让企业获得更多销售红利。

　　日本三井之寿酿酒厂董事井上宰继说，RCEP生效前，关税和储运成本导致日本清酒在中国市场价格较高；RCEP生效后，关税逐步下调，对企业“真是一个好消息”。井上宰继介绍，日本清酒在中国市场很受欢迎，进口量逐年增加，销路越来越好，希望中国消费者都能喜爱清酒。

　　不仅企业为此高兴，日本农林水产省、日本贸易振兴机构等日前纷纷举办讲座和宣介会，帮助中小企业更好利用RCEP生效后的便利贸易条件。日本贸易振兴机构名古屋贸易信息中心负责人增田智子说，受疫情影响，企业难以出国参加展会、推介商品或面对面与客户会谈，RCEP为中小企业大力发展电子商务提供了契机。

　　这是2020年11月3日拍摄的上海洋山港集装箱码头。（新华社记者王翔摄）

　　澳大利亚悉尼科技大学澳中关系研究院院长詹姆斯·劳伦斯森表示，RCEP的生效表明区域内国家希望贸易更加开放、自由，更加一体化。劳伦斯森说，根据亚洲开发银行等机构的研究，RCEP将给亚太地区带来重要的经济收益，让更广泛领域的贸易变得更容易，也用实际行动反对贸易保护主义。

　　“你装满食物篮，我装满食物篮，大家就会茁壮成长，兴旺发达。”新西兰新中跨境电子商务基金会主席克里斯·利普斯科姆借用新西兰毛利人谚语表示，各经济体只有通过合作才能获得更多利益，RCEP带来了更多合作机会。（参与记者：宿亮、吴长伟、卢怀谦、刘春燕、郝亚琳、薛飞、章建华、王亚光）

(责编：胡永秋、曹昆)

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