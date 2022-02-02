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春节“不打烊”——粤港澳大湾区夜经济观察

2022年02月02日20:50 | 来源：新华网
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　　新华社深圳2月2日电（记者孙飞）夜幕下的粤港澳大湾区，灯火通明。创新元素竞相迸发、金融助力不断强化、配套措施持续完善……这个春节“不打烊”，粤港澳大湾区正展现夜经济的勃勃生机。

　　小朋友在广州夜经济集聚区天德广场感受人工降雪（资料图片）。新华社记者刘大伟摄

　　在深圳福田星河COCO Park商圈，晚间以“虎”为主题的禧春集市中，市民络绎不绝。这里能“淘”到虎年艺术展的艺术家周边产品。

　　为青年客群打造的夜玩空间等，也在春节期间大受欢迎。位于深圳龙岗的星河WORLD·COCO Park推广部负责人周丁玲说，年轻人逐渐成为夜经济的主流消费群，商圈围绕潮玩好物、音乐空间、休闲空间、运动领地等主题，与周边酒吧等品牌商户融通，吸引不同群体爱好者加入，丰富了内容、提振了消费。

　　前海壹方城推出“五虎贺春”系列主题活动；欢乐海岸推出2022超级新年艺术计划；梅林卓悦汇举办“玩具店奇妙夜”全国展……

　　近年来，深圳已推出《深圳夜间消费地图》，汇聚140多个夜经济地标。“夜游、夜购、夜娱、夜市、夜赏、夜宵”等系列夜间主题活动，春节期间成为不少市民“打卡地”。

　　“夜经济下有很多商业和文旅的结合业态，标识能够点缀其中，打造更具体验性的场景。”在标识设计领域创业的香港青年林紫莹，对夜经济带来的商机充满信心。她说，随着大湾区对高品质休闲生活的需求不断增加，标识设计更有“用武之地”。

　　市民在广州夜经济集聚区天德广场天德快闪街品尝美食（资料图片）。新华社记者刘大伟摄

　　金融机构的助力，也为大湾区夜经济的发展提供支持。广州、深圳、东莞、江门等粤港澳大湾区城市均依托金融机构向市民发红包，催热春节消费市场。

　　在广州，广东银联与广州农商银行、中国邮政储蓄银行等，开展春节“不打烊”促销活动，投入超6000万元消费礼包。

　　深圳市商务局则组织中国工商银行、交通银行等6家银行累计投入超2500万元发放数字人民币红包，满足市民吃、住、行、游、娱、购等消费需求，多维度覆盖夜间消费场景，为留深过年市民送福利、造年味。

　　“据深圳市零售商业行业协会统计，深圳现有夜间消费网点81557个，每万人拥有夜间消费网点44个。”深圳市商务局相关负责人表示，作为经济发展的新动能，夜经济对于深圳创建国际消费中心城市具有重要助力作用。

　　深圳市商务局相关负责人表示，深圳市商务局将出台措施，重点支持夜间经济示范街区建设，完善夜间消费管理机制，开放公园、广场、绿道等城市公共服务空间的夜间消费场景，提升综合配套保障水平，优化夜间消费环境。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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