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从市场主体变化看中国经济发展潜力之四

民营、外资企业蓬勃发展 各类所有制市场主体活力竞相迸发

人民网记者 孙博洋
2022年02月07日13:51 | 来源：人民网
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2021年，我国坚持和完善社会主义基本经济制度，坚持“两个毫不动摇”，全面深化改革扩大开放，持续推进商事制度改革，大幅度放宽市场准入，积极创造公平竞争的市场环境，包括民营企业和外商投资企业在内的各类所有制企业竞相发展。

民营企业占企业总量的比例超过9成

近年来，从国家层面继续毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展，极大激发了民营企业的发展活力。民营企业占企业总量的比例超过9成，发展活力和韧性充分彰显。

市场监管总局发布数据显示，2012—2021年，我国民营企业数量从1085.7万户增长到4457.5万户，10年间翻了两番，民营企业在企业总量中的占比由79.4%提高到92.1%，在稳定增长、促进创新、增加就业、改善民生等方面发挥了重要作用，成为推动经济社会发展的重要力量。

图为民营企业在企业总量中的占比变化。来源：市场监管总局

民营企业展现发展韧性

2020年新冠肺炎疫情发生以来，党中央、国务院把保就业、保民生、保市场主体作为宏观经济的政策取向，在税收、金融、就业、社保等方面出台一揽子扶持措施，积极营造公平竞争的市场环境，民营企业展现出强有力的发展韧性。

市场监管总局发布数据显示，2021年全国新设民营企业852.5万户，同比增长11.7%，增速重新回到10%以上。当年全国注吊销民营企业390.0万户，新设退出比为2.2，每新设2.2户退出1户，继续保持稳中有进的发展态势。

外商投资持续看好中国市场

市场监管总局发布数据显示，2021年，我国新设外商投资企业6.1万户，同比增长23.3%，较2019年多2.5%，高于同期新设企业总体增速10.8个百分点。在全球疫情反复，经济不景气的背景下，我国新设外商投资企业实现逆势增长，充分显示出我国营商环境持续改善和超大规模市场的极强吸引力。

随着我国经济由高速增长转向高质量发展，外商投资的重点逐步从劳动密集型行业转向高技术领域，投资结构进一步优化。2021年，新设外商投资企业中第三产业占比达到 91.2%，其中，“科学研究和技术服务业”新设企业增速42.0%。这一系列数据显示，外商投资持续看好中国市场，投资重点逐步转向高技术领域。

市场监管总局相关负责人表示，我国多种所有制经济的共同发展，形成了在产业上互补、在市场上协同的良好发展局面，有力地促进了综合国力和全球竞争力的不断提升，进一步推动了融通创新和高质量发展。

(责编：王仁宏、吕骞)

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