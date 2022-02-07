人民网北京2月7日电 （记者余璐）近日，新一轮大范围雨雪天气影响我国西北地区东部和南方地区。2月7日10时，中央气象台继续发布暴雪蓝色预警。

气象专家表示，此次天气过程具有影响范围广、雨雪相态复杂等特点。预计2月7日14时至2月8日14时，安徽东南部、江苏西南部、浙江西北部等地部分地区有大雪。2月7日夜间以后，贵州东部、湖南西部局地有冻雨。上述部分地区新增积雪深度1厘米至4厘米，局地可达6厘米以上。

哪些地区需要重点关注？如何加强防范？中央气象台首席预报员孙军表示，与常年同期相比，此时南方地区雨雪相态复杂是正常现象。雨雪过程结束后温度变化不大，但会出现持续阴雨天气，与常年同期相比气温偏低，公众需注意防寒保暖。

孙军谈到，与前期相比，此次雨雪天气强度和范围略弱于1月25日至29日过程。“这是由于冷空气强度偏弱，导致雨雪分界线维持在长江中下游地区，不会向南继续推移。同时，南方地区白天温度较高，雪落到地面后融化，不会带来较大的积雪。”

“公众需密切关注天气变化，注意返程安全。”孙军表示，当前正值春运返程期，南方地区此前持续出现阴雨天气，陕西、河南、湖北、湖南、安徽、贵州等地需加强交通安全管理，防范道路积雪、结冰、低能见度等对交通运输、城市运行带来的不利影响。公众需密切关注天气变化，注意返程安全。

“预计2月8日至11日，南方地区仍将维持阴雨（雪）天气，气温仍较常年同期偏低，需继续做好供暖、供电、供气、农产品供应等能源调度和物资保障工作并防范对疫情防控的不利影响。”孙军说。

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