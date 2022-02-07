人民网北京2月7日电 （记者许维娜）虎年春节适逢北京冬奥会开幕，各地掀起节日消费热潮。多方数据显示，春节期间，我国消费市场诸多亮点涌现，“虎”元素、冰雪游等产品走俏市场，折射中国市场旺盛活力。

有专家表示，春节期间，消费市场繁荣稳定发展，文旅消费需求得到进一步释放。文旅部表示，春节假期，探亲访友、都市休闲、乡村度假、冰雪休闲成为市场主流，自驾旅游、家庭出游、小团定制、“研学+非遗”成为假日出游的主流模式，广大游客去郊区“包个小院儿过大年”、住民宿成为假日新宠。

多个平台也相继发布了春节假期旅游数据，综合出行、旅游、住宿、餐饮等维度数据来看，在“就地过年”的倡议下，今年春节期间，本地游市场需求旺盛，近程自驾游、亲子游、主题公园游、冰雪游等短途休闲活动增量明显。

春节假期国内旅游出游2.51亿人次

以本地游、短途游为主

今年春节假期，旅游市场有何不同，又将呈现哪些新特点？

记者从文化和旅游部获悉，根据文化和旅游部数据中心测算，2022年春节假期7天，全国国内旅游出游2.51亿人次，同比减少2.0%，按可比口径恢复至2019年春节假日同期的73.9%。

受疫情变化的影响，旅游市场仍以本地游、短途游为主。文旅部数据显示，2022年春节假期，省内游、跨省游比例分别为78.3%、21.7%。

春节期间，山东省青州古城景区客流增长明显。来源：王继林/人民图片

记者注意到，在本地找“年味儿”成为越来越多人的过年选择。“今年春节近程本地游趋势明显，超八成游客选择在本地逛景区，本省景区门票占比高达82%。”携程研究院行业分析师方泽茜介绍，虎年加入逛吃行列的00后客群显著增加，春节期间00后逛景区的人数同比增长27%。

同样，同程旅游方面的数据也显示，在酒店预订方面，今年春节的返乡探亲客流叠加本地出行需求，本地的酒店预订占比达46%。“宅酒店”成为城市人群接待返乡探亲的家人，以及城市居民享受年节氛围的新选择。

冬奥激发全民参与冰雪热情

冰雪旅游产品成春节消费主力

眼下，全民聚焦北京冬奥会，激发了冰雪市场的繁荣。白天溜冰、滑雪，晚上住酒店泡温泉，成为今年春节旅游消费的一大热门。

太舞滑雪小镇娱雪乐园。来源：受访方供图

来自携程数据显示，截至2月5日，春节期间滑雪主题酒店预订量同比增长54%，冰雪、滑雪景区门票订单同比增长近40%。

飞猪数据显示，虎年春节冰雪旅游相关商品订单量同比去年春节增长超30%，“冰雪+温泉”类组合商品订单量同比增长超40%；冰雪旅游消费呈现本地化、小半径特征，3小时路程的“家门口”滑雪备受青睐。

去哪儿数据显示，滑雪首次进入平台三大“搜索热词”，其他两个热词是“温泉”“三亚”“冰雪+温泉”。与此同时，平台雪场售票数量较去年春节假期整体翻番。

去哪儿大数据研究院相关负责人表示，北方市内城郊的滑雪场人流量更大，南方人则乐于打卡市内冰雪乐园，如绍兴乔波冰雪世界、广州融创雪世界等市内雪场，在春节假期的票量比节前一周环比增幅均超2倍。

家庭游、亲子游需求活跃

夜间游成为春节出游新热点

春节假期依旧是家庭“遛娃”的好时候，“民宿即目的地”“泡民宿汤池”成为假期家庭游、亲子游重要方式。

海南三亚：亲子游欢喜过大年。来源：陈文武/人民图片

去哪儿数据显示，从出票量来看，北京环球度假区、上海迪士尼乐园、上海海昌海洋乐园、广州长隆、北京欢乐谷位列前五强；云南昆明融创海世界、四川绵阳方特东方神话票量较去年春节均上涨五成以上。

携程数据显示，今年春节亲子订单占比近四成，亲子家庭逛景区的花费相较非亲子的订单花费多31%。其中，80后最爱过年期间“遛娃”，80后带娃的订单是90后带娃的6倍，80后带娃逛景区的花费比90后多10%。

当前，各地夜间消费业态推陈出新，夜间消费场景创新力度不断加大。夜间游同样成为春节旅游的一大潮流。

携程数据显示，今年含有夜游类景区的订单占比达35%，含有夜游的景区报名增长更高。例如,已经火到限流的自贡·中华彩灯大世界，春节期间搜索热度环比上个月增长300%。

新春文旅惠民活动添年味

促进消费潜力进一步释放

在“就地过年”背景下，记者梳理发现，各地文化和旅游惠民活动如火如荼展开。

北京冬奥会带动滑冰滑雪热。来源：贺路启/人民图片

以北京为例，北京市文化和旅游局此前发布10条“漫步北京×网红打卡地——虎年春节潮玩北京旅游线路”，为市民和游客提供了一份旅游消费指南。

“10条线路中，有适合漫步溜达的街区小巷，有适合带娃看展的博物馆档案馆，有适合结伴玩耍的公园溜冰场，有适合坐下来品读欣赏的图书馆大戏院，有适合年轻人约会的时尚消费聚集区……”北京市文化和旅游局相关负责人介绍，推出10条春节潮玩北京旅游线路，是文化和旅游部门积极适应疫情防控催生的消费业态变化、进一步优化旅游线路、做深做优旅游服务的具体措施。

交通运输部公布的数据显示，春节假期7天，预计全国铁路、公路、水路、民航发送旅客1.3亿人次。

记者注意到，今年春节期间旅客返程也相对提前。据去哪儿大数据显示，从2月2日开始机票出行量逐日增长，单日增幅超4成，2月6日出行量环比增幅达120%。相比1月28日春节前回乡出行高峰日，2月6日出行量也高出近2成。

对此，去哪儿大数据研究院院长兰翔分析，相比春节前，节后返程出行相对集中，从2月4日-6日返程旅客量攀升至最高点，7日8日将逐渐回落。

(责编：孙红丽、吕骞)