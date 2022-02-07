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人民银行：1月对金融机构开展常备借贷便利操作23.5亿元

2022年02月07日16:56 | 来源：人民网
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人民网北京2月7日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，为满足金融机构临时性流动性需求，2022年1月，人民银行对金融机构开展常备借贷便利操作共23.5亿元，其中，隔夜期0.5亿元，7天期23.0亿元。2021年12月，人民银行对金融机构开展常备借贷便利操作共132.39亿元。

人民银行介绍，常备借贷便利利率发挥了利率走廊上限的作用，有利于维护货币市场利率平稳运行。目前，隔夜、7天、1个月常备借贷便利利率分别为2.95%、3.10%、3.45%，期末常备借贷便利余额为23.0亿元。

(责编：罗知之、吕骞)

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