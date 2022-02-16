人民网记者 车柯蒙

2月15日，谷爱凌在张家口赛区云顶滑雪公园拿到了自由式滑雪坡面障碍技巧赛银牌。密苑（张家口）旅游胜地有限公司投资的云顶滑雪公园是北京2022年冬奥会自由式滑雪和单板滑雪比赛场地，在这里，41条雪道倾斜而下，总长度达24公里，涵盖12条高级道，15条中级道，2条初级道，6条野雪道和6条专业赛道。

“2009年刚到这里的时候，仅仅是一个只有300多人的小山村，如今已经成了国际闻名的滑雪胜地，这背后，离不开国家各项优惠政策的支持。”公司财务总监王凯说。

享受到政策红利的不仅密苑公司一家。冬奥会成功申办以来，我国税务部门充分发挥税收职能作用，落实好各项税收优惠政策，支持各类冬奥相关企业发展壮大，冬奥“外溢效应”逐步显现。

冬奥会开幕以来，吉祥物冰墩墩、雪容融迅速走红，市场上甚至出现“一墩难求”的场景。

“截至2022年1月底，公司销售冬奥特许商品销售数量近15万件，销售金额近1400万元。销售额超出了我们的预期。”北京冬奥组委授权的北京2022冬奥特许商品零售商——张家口文化旅游投资集团有限公司的财务总监张翔告诉记者。

为全力服务好企业，税务人员通过远程指导和“一对一”线下服务，帮助企业简并纳税申报，优化办税流程，为冬奥会特许商品销售提供了税务服务保障。“税务部门把我们公司纳入到涉奥企业名单中，不仅有专家团队定期辅导，还有冬奥绿色通道快速办理税收业务，去年以来我们享受各项税收优惠政策158.5万元。”张翔介绍。

“10、9、8……3、2、1！”2月4日晚，伴随着全场倒计时呼声，巨大的数字烟花在鸟巢上空绽放，“立春”中英文字样的焰火腾空而起，2022年北京冬奥会开幕式在万众瞩目中拉开帷幕，“迎客松”“冰立方”“漫天雪花”“蒲公英”等创意焰火造型惊艳世界。

作为冬奥会开幕式焰火燃放的主牵头单位，湖南省浏阳市东信烟花集团有限公司负责人钟自奇和他的团队从研发、实验到技术，甚至施工、安装，反复钻研、日夜奋战，历经100多天，最终交出了一份满意的答卷。

据介绍，东信烟花是湖南浏阳从事焰火产品制造和燃放的代表性企业，曾承接过2008年北京奥运会等重大活动的焰火燃放项目。

“现在燃放焰火，对环保、节能方面的要求非常高，特别是服务冬奥会这种高标准的活动，我们在环保技术的研发投入上也花了大气力。”该公司副总经理刘永章介绍说，此次焰火表演所使用的焰火药剂无重金属物质、低硫，安全环保。为达到精彩、安全的效果，企业约投入300多万元用于环保技术研发，占其总研发费用的70%。

“税惠政策送来真金白银，支持了企业科技创新。在享受研发费用加计扣除优惠方面，仅环保技术研发一项，2021年我们预计能减税40多万元。”该公司财务部部长江家资说。

记者梳理发现，为圆满兑现《北京2022年冬季奥林匹克运动会申办报告》和《北京2022年冬季奥林匹克运动会主办城市合同》作出的税收承诺，2017年、2019年，税务总局联合财政部、海关总署，分两批发布北京2022年冬奥会、冬残奥会税收政策，涉及增值税、消费税、企业所得税、个人所得税、土地增值税、印花税、资源税等税种，全方位覆盖冬奥会、冬残奥会筹办和举办过程的各环节。

“随着涉奥的企业逐渐增多，涉及的税收业务也越来越多，国家陆续出台的税收优惠政策，加大了对纳税人的扶持力度。”张家口市崇礼区税务局冬奥服务专窗负责人李华庆表示。

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