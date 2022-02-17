本报记者 王 浩 李晓晴

国家重大水利工程——珠江三角洲水资源配置工程的施工现场，数十台国产大型盾构机正在加速掘进。“目前工程建设已过半，已贯通10多段输水隧洞，力争2023年底实现提前通水。”工程建设负责人杜灿阳介绍，工程总投资353.99亿元，设计年供水量17.08亿立方米，将有效保障粤港澳大湾区用水需求。

一道道大坝横亘江河，一条条管道攀越山岭，一座座水库揽山拥水……一批基础性、枢纽性、战略性重大水利工程拔地而起，国家水网建设加快推进。水利部数据显示，150项重大水利工程建设在加快实施，截至2021年底，已批复立项67项，开工62项。截至目前，我国在建重大水利工程投资规模超万亿元。

一项项重大水利工程，护江河安澜。淮河上游，水平江阔，大坝巍巍挺立。近日，位于河南信阳市的出山店水库通过竣工验收。“水库防洪库容达6.91亿立方米，可保障水库下游220万亩土地和170万人的安全。”出山店水库建设管理局局长祝云宪介绍。

一批以防洪为主的重大水利工程加快建设，不断完善了拦、蓄、排、泄的防洪工程体系。水库群、防洪大堤、蓄滞洪区等工程，让我国江河流域整体防洪能力得到显著提高。

一项项重大水利工程，让修复河湖生态的手段更多。150项重大水利工程实施后，预计可治理河道长度约2950公里，增加年供水能力约420亿立方米，将有效加强水源涵养，助力地下水超采治理，提高水生态保护治理能力。

一项项重大水利工程，让粮食安全的支撑更强。在湖北，150项重大水利工程之一的蕲水灌区建成后可灌溉38万多亩良田；在贵州，夹岩水利枢纽工程建成后，将为受水区内90万亩左右的耕地供水。

目前，我国建成了世界上规模最大、范围最广、受益人口最多的水利基础设施体系。水利部提出，今年将实施国家水网重大工程，增强我国水资源统筹调配能力、供水保障能力、战略储备能力。

《 人民日报 》（ 2022年02月17日 01 版）

(责编：赵欣悦、白宇)