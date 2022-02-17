本报北京2月16日电 （记者韩鑫）中国中小企业协会近日公布我国中小企业经济运行情况。数据显示，今年1月，中小企业发展指数为89.4，按可比口径环比上升0.2点，连续3个月上升。分行业来看，工业、交通运输邮政仓储业、信息传输计算机软件业和住宿餐饮业指数分别比上月上升0.4、0.3、0.6和0.4点，连续两个月回升或持平。

企业效益提升。大宗商品价格高位回调，上下游行业和企业经营效益略有改善。1月效益指数为74.9，比上月回升0.4点。企业投资意愿改善。随着能源、电力供应恢复以及大宗原材料价格回调，企业扩大生产积极性有所回升。1月投入指数为83.8，比上月上升0.3点。企业信心持续恢复。一系列助企纾困政策陆续落地见效，反映企业信心的宏观经济感受指数为98.6，比上月上升0.5点。

《 人民日报 》（ 2022年02月17日 02 版）

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