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让短途游满足更多期待（微经济）

白之羽
2022年02月17日05:44 | 来源：人民网－人民日报
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　　距离虽短，期待不减。相信随着旅游市场的不断调整适配，短途游能够寻得更大发展空间

　　

　　寒假期间，聊起带孩子去哪玩，此前还犯愁的朋友热心地向我推介了不少短途游的玩法。从灵活性和安全性来看，短途游为疫情期间的游客出行提供了不少选择。文化和旅游部的调研显示，今年春节假期，近程旅游品质化、个性化已经成为一种趋势。

　　近年来，短途游迎来了一波发展热潮，各种农家乐、采摘园、亲子酒店不断创新服务，为消费者提供了更多选择。随着短途游的消费热情越来越高，对旅游行业从业者提出了更高的要求。

　　深度发掘已有旅游资源，是提升短途游吸引力的一个重要途径。

　　相比远距离组团旅游，短途游所需的出行时间和距离大幅减少，游客对目的地的熟悉程度也更高，这种情况下出游需求就成了深度的参与和体验。在一些博物馆，文物修复和碑刻拓印让游客参与其中，感受文化魅力。在一些农村地区，引导游客参与到农产品的种植、收获和加工过程中，也成了推动文旅融合的有效方式。

　　此外，结合市场需求，不断丰富旅游产品，也能让短途游更具吸引力。

　　从游客群体来看，家庭出行成为短途游的重要特征，这就要求旅游行业从业者要兼顾到不同群体的需求。今年春节，城市近郊的整租民宿预订火爆。一段时间以来，面向儿童开设的丰富活动，成了不少酒店的招牌产品。

　　产品更多，吸引力更强，下一步则是通过服务保障的创新，为游客出行带来更好体验。比如，基础设施建设方面的适老化改造和停车场扩容，都是为了适应老年游客和自驾出行的增多。再比如，酒店加床已经成为一项普遍性服务，让两孩甚至三孩的家庭能够舒心出游。

　　距离虽短，期待不减。相信随着旅游市场的不断调整适配，短途游能够寻得更大发展空间。这不，朋友说，刚给孩子安排了一个海洋馆夜宿体验活动，几个孩子凑在一起，准备去探索不一样的海底世界。


　　《 人民日报 》（ 2022年02月17日 15 版）
(责编：赵欣悦、白宇)

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