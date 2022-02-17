本报上海2月16日电 （记者谢卫群）“中国（上海）自由贸易试验区临港新片区跨境贸易投资高水平开放外汇管理改革试点”日前正式启动。这是临港新片区继“金融30条”后迎来的新一轮国家级金融开放政策，试点涵盖9项资本项目改革措施和4项经常项目便利化措施，进一步实现了金融监管与国际规则的接轨。

其中，扩宽企业跨境投融资渠道方面包括4项：开展非金融企业外债便利化试点；支持跨境股权投资基金跨境投资；稳慎开放跨境资产转让业务以及开展跨国公司本外币一体化资金池业务。

《 人民日报 》（ 2022年02月17日 15 版）

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