人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

上海自贸试验区临港新片区新一轮外汇管理改革试点启动

2022年02月17日05:44 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报上海2月16日电　（记者谢卫群）“中国（上海）自由贸易试验区临港新片区跨境贸易投资高水平开放外汇管理改革试点”日前正式启动。这是临港新片区继“金融30条”后迎来的新一轮国家级金融开放政策，试点涵盖9项资本项目改革措施和4项经常项目便利化措施，进一步实现了金融监管与国际规则的接轨。

　　其中，扩宽企业跨境投融资渠道方面包括4项：开展非金融企业外债便利化试点；支持跨境股权投资基金跨境投资；稳慎开放跨境资产转让业务以及开展跨国公司本外币一体化资金池业务。


　　《 人民日报 》（ 2022年02月17日 15 版）
(责编：赵欣悦、白宇)

分享让更多人看到

推荐阅读
农业农村部：到2025年我国远洋渔业总产量稳定在230万吨左右
　　人民网北京2月16日电 （记者李栋）日前，农业农村部印发《关于促进“十四五”远洋渔业高质量发展的意见》(以下简称《意见》)。《意见》明确，到2025年，远洋渔业总产量稳定在230万吨左右，严格控制远洋渔船规模，区域与产业布局进一步优化，远洋渔业企业整体素质和生产效益显著提升。…
个人收款码近4年数据将被追查并补税？支付宝和微信的回应来了
　　人民网北京2月16日电 （记者杜燕飞）日前网上有消息称，个人收款码近4年数据将被追查，一旦数额较大需按4.5%补税，还要缴纳滞纳金和罚款，引发社会关注。 对此，微信和支付宝均表示，上述说法是谣言。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部