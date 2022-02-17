本报北京2月16日电 （记者杜海涛）中国物流与采购联合会日前发布，1月份中国物流业景气指数为51.1%，较上月回落1.5个百分点；中国仓储指数为48.3%，较上月下降3.3个百分点。1月份，受节日因素影响，物流业景气指数呈周期性波动，较上月有所回落，但指数水平仍继续保持在景气区间，实现平稳开局。

从分项指数看，1月份业务量指数、新订单指数、资金周转率指数、设备利用率指数、物流服务价格指数、主营业务成本指数和业务活动预期指数位于景气区间。从行业看，铁路运输业和邮政快递业业务量和新订单指数有明显增加。从区域看，东部地区物流活动更加活跃。从企业看，大型企业景气指数超过55%，连续多月保持在55%以上相对高位。

《 人民日报 》（ 2022年02月17日 15 版）

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