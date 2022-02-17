广西招商引资项目集中开工
1月开工项目总投资超1365亿元
2022年02月17日05:44 | 来源：人民网－人民日报
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本报南宁2月16日电 （记者庞革平）为充分发挥招商引资项目对全区经济发展的带动作用，2022年1月，广西壮族自治区投资促进局组织全区各地开展了“共享发展机遇 共建壮美广西——2022年全区招商引资重点项目集中开工周”活动。
开工项目有超过半数是2021年下半年签约项目，项目从招引签约到落地开工周期进一步缩短，全区招商引资项目协调服务机制逐渐发挥作用，营商环境进一步优化，主动服务意识不断增强。
1月全区开工的招商引资项目共264个，总投资1365.76亿元，其中制造业项目124个，投资约617.03亿元，涵盖智能制造、装备制造、数字经济、生态环保、乡村振兴等多个领域。
《 人民日报 》（ 2022年02月17日 15 版）
(责编：赵欣悦、白宇)
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