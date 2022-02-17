本报记者 李亚楠 韩立群

2021年，经由新疆口岸进出境中欧班列达12210列，同比增长21.5%，占全国中欧班列通行总数的52.4%。其中经霍尔果斯口岸通行中欧班列数量和货运量双双刷新历史纪录，实现双增长——新疆口岸的日益繁荣，得益于乌鲁木齐海关不断提升货物通关速度。

在乌鲁木齐国际陆港区，3列铁路国际联运快速通关出境中欧班列满载地产的番茄酱、树脂等发往西班牙、土耳其、意大利等地。

去年9月11日，“铁路快通”模式正式开启，“以前一趟班列从申报到出境需要七八天时间，而这次从申报到出境用了不到36小时。”西安翔雁供应链管理有限公司新疆分公司报关部经理张继伟说。

企业根据需要申请开展“铁路快通”业务，铁路部门可提前向海关传输铁路舱单电子数据，海关只需通过对铁路舱单电子数据进行审核、放行、核销，实现对货物转关运输监管，无需企业另行申报并办理转关手续，极大地压缩了班列在口岸站的停留时间。

“‘铁路快通’模式下，海关监管对象由原来的‘一对多’变为‘一对一’。”乌鲁木齐海关法规和综合业务处处长袁江伟说，运营企业、铁路部门和海关三方还可以通过信息化系统线上进行物流数据互联共享，畅通物流信息链，实现对中欧班列载运货物的协同监管，促进信息匹配、闭环管理和资源协同，提升口岸通关监管效能。

在中国哈萨克斯坦霍尔果斯国际边境合作中心，专用液压抓钩抓起满载跨境电商包裹的集装箱，通过龙门架缓缓输送到哈方一侧，整个过程只用了不到10分钟——2021年5月15日，合作中心跨境电商空中陆桥正式开通，跨境电商出口又增加一条通道。

国外买家在国际电商平台下单后，商品在广州、杭州、深圳等电商中心城市集结，交付霍尔果斯阳光捷通公司发运，在霍尔果斯综合保税区进行集中申报，经跨境电商海关监管中心查验后，装箱转运至中哈霍尔果斯国际边境合作中心，由空中陆桥运至合作中心哈方一侧，装载到接货车辆并发往欧洲各仓库。

截至目前，吊运出口集装箱及简易钢结构货柜超过1000个，货值超过10亿元。“最多的时候每天调运15个集装箱。”霍尔果斯国际边境合作中心海关监管科副科长城培峰告诉记者。

随着“一带一路”建设深入开展，霍尔果斯口岸逐渐成为国内农副产品出口重要集散地。霍尔果斯海关设置农副产品车辆业务办理专用窗口，在出入境通道设置农副产品专用通道，全力确保出口农副产品快速验放出境。中哈双方海关建立了边境海关联络员机制，对于农副产品通关时遇到的问题及时协调沟通。

霍尔果斯口岸农副产品快速通关“绿色通道”2019年9月28日开通以来，果蔬类出口货物平均通关时间已由原来的4小时压缩为30分钟，截至2021年底，霍尔果斯海关累计监管进出口农产品超80万吨，贸易额达94.33亿元。

《 人民日报 》（ 2022年02月17日 15 版）

(责编：赵欣悦、白宇)