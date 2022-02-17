记者何欣荣、谢希瑶、李荣、陈云富

开栏的话：一滴水珠可以折射阳光，一朵浪花可以感受大海，从市场主体中可以透视中国经济的活力和走势。即日起，新华社开设“走进市场主体”栏目，以融合报道的方式带你走进企业、工厂、店铺、研发中心等，通过来自市场主体的生动故事、鲜活场景，展现错综复杂的形势下，中国经济的强大韧性和光明前景。

“请开灯。”

记者来到这家钢厂车间探访，先提出这样一个请求。因为这里竟是一片黑暗，车间不开灯就能运行！

建设“黑灯工厂”、打造“工业大脑”、探索“零碳钢铁”……虎年新春，走进中国宝武的生产现场、数据中心和实验室，记者对于钢厂的传统认知和印象彻底被颠覆。

从“体力炼钢”到“指尖炼钢”

灯火通明、炉火通红、热浪滚滚……谈到钢铁厂，很多人会脑补这样的画面。

记者随着宝钢股份冷轧厂主任工程师阮星谊走进热镀锌车间，里面一片黑暗。打开照明，才能看到头顶上的无人行车设备抓着约2米高的冷轧钢卷来回穿梭，大工业生产的气息扑面而来。

这个由中国宝武旗下宝钢股份精心打造的智造项目，2020年入选世界经济论坛评出的全球“灯塔工厂”，成为中国钢铁行业的代表。

控制这个偌大车间运行的，是一个不大的集控室。4名操作员坐在电脑前，监控各种生产参数。旁边的大屏上，各项运行指标、生产绩效一目了然，实时动态更新。

“车间里已经没有纯粹的体力活了。”宝钢操作员赵昀说。从“体力炼钢”到“指尖炼钢”，有大量的新设备和新知识需要学习。赵昀所在的班组以“80后”为主，最年轻的技术员是1998年出生的。

让“黑灯工厂”顺畅运行的，还有一张无形的工业互联网。基于人工智能的视觉检测，让检测效率提升了70%；基于数字孪生的智能生产，让材料成本一年削减了1500万美元……中国宝武工程科学家、宝信软件工业互联网研究院院长钱卫东报出的一串数据，展示了钢铁巨人的轻盈舞步。

“随着设备和设备、设备和系统、设备和人的互相连接，宝武将积累大量数据，用人工智能技术构建一个‘钢铁工业大脑’，很多工作由系统代替人决策。”钱卫东描述了这样一幅图景。

走出“黑灯工厂”，记者看到一幅标语：“为建成世界上最好的冷轧厂而努力奋斗！”

从“最大”到“最好”，粗钢产量突破亿吨、跻身全球第一的宝武有了新的发展目标，这也是中国钢铁业的转型升级方向。

既“吞吐物料”又“吞吐数据”

外表看，仍是普通的工业厂房；走进去，却大有乾坤：一台台服务器整齐排列、荧光闪烁，工业风瞬间切换到科技风。

“你在网上看个视频、买件东西，所需要的数据很可能是在这个基地计算和存储的。”在离宝钢厂区十多公里的宝武罗泾基地，宝信软件IDC事业部总经理毛淑华告诉记者。

十年前，扎根此地的宝钢中厚板厂启动迁址，宝信软件的“宝之云”数据中心随后进驻，将过去的钢铁工厂变成了现在的算力枢纽。

在“宝之云”罗泾基地的会议室里，抬眼就能看到长江。“钢铁厂遗留的巨大厂房、高可靠供电系统，靠近长江的供水优势，是新兴的云计算和数据中心梦寐以求的资源。”宝信数据总经理夏亮说。

目前，“宝之云”罗泾基地共有超过3万个机柜，服务器总量超过50万台，是全国单体密度最大的数据中心。

从吞吐生产物料，到吞吐海量数据。“宝之云”数据中心不仅满足中国宝武的智能制造需求，也服务于国内的头部互联网企业、金融机构和政府用户。根据中国宝武发展规划，除了钢铁主业作为基础，新材料、智慧服务等新产业也是重要发展方向。

产品“高强” 产业“低碳”

走进宝武中央研究院，记者见到：车型从最早的桑塔纳到最新的智能电动汽车，钢板强度从开始的300兆帕到目前的1500兆帕……一块块不同时期的汽车板，见证了中国汽车工业的发展历程。

目前，全国每两辆轿车中，就有一辆使用宝武的汽车板。“量的领先后，宝武如何适应新发展格局，把汽车板做得更好？”在研究院，记者见到了首席研究员王利。“现在，很多汽车厂给我们提出了低碳钢甚至零碳钢的需求。”和汽车用钢打了一辈子交道的王利，现在考虑最多的问题就是绿色低碳。

国家提出的碳达峰碳中和目标，是所有钢铁企业必须面对的挑战。

“为控制车身重量，材料就得轻量化发展，又要保证安全，就倒逼钢厂不断研发更高性能的高强钢。”王利说。

钢铁生产过程也要减碳。中国宝武党委书记、董事长陈德荣说，根据规划，到2035年宝武将实现“亿万千百十、五四三二一”的远景目标。其中的“亿”指亿吨级粗钢产量、“三”指吨钢减碳30%。

目标指引行动。记者采访了解到，“十四五”期间宝武将建成中国第一条零碳高等级汽车板生产示范线。

中国宝武上海基地所在的吴淞口，万里长江奔流入海。从“老大”迈向“强大”，新的一年，这个钢铁巨人又开启了加速向前的新航程。

新华社上海2月16日电

(责编：王震、陈键)