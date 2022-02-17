新华社北京2月16日电（记者魏玉坤、董小红）国家统计局16日发布数据，1月份，全国居民消费价格指数（CPI）同比上涨0.9%，涨幅比上月回落0.6个百分点，居民消费价格总体平稳。专家分析，2022年我国CPI或将延续温和上涨态势，保持物价平稳运行具有坚实基础。

记者了解到，主要受基数影响，以及各地区各部门持续加大重要民生商品保供稳价力度，如加大货源组织力度、启动政府储备肉菜投放、加强价格监测预警等，消费市场供需基本平稳，价格总体稳定。

统计数据显示，1月份，CPI“篮子”商品价格同比大多有所下降。其中，受去年同期基数较高影响，猪肉价格下降41.6%，降幅扩大4.9个百分点；鲜菜价格由上月上涨10.6%转为下降4.1%。

从环比来看，CPI由上月下降0.3%转为上涨0.4%。其中，食品价格由上月下降0.6%转为上涨1.4%；非食品价格由上月下降0.2%转为上涨0.2%。

“1月份，我国物价总水平呈现稳中有降的态势，与全球物价明显上行形成鲜明对比，充分体现了我国经济韧性较强。”中国宏观经济研究院综合形势研究室主任郭丽岩说。

此外，工业品价格整体继续回落。1月份，全国工业生产者出厂价格指数（PPI）同比上涨9.1%，涨幅比上月回落1.2个百分点，其中煤炭开采和洗选业、石油和天然气开采业价格同比涨幅回落较大，分别回落15.5和7.4个百分点。

“针对大宗商品价格明显上涨问题，国家有关部门果断出手，及时采取供需双向调节、加强市场监管、做好预期管理等措施，打出保供稳价的政策组合拳，坚决遏制价格不合理上涨。”郭丽岩说。

展望2022年全年物价走势，多位专家分析，CPI涨幅或将比2021年有所扩大，但仍将处在合理区间。

“预计到二季度或三季度，猪肉市场将由供求基本平衡向紧平衡过渡，届时猪肉价格将进入上行通道，拉动CPI温和上涨。”国务院发展研究中心市场经济研究所副研究员王立坤说。

大宗商品价格向部分终端消费品价格传导的趋势或将延续，可能会拉动消费品价格上涨。从统计数据看，虽然1月份PPI同比涨幅延续回落态势，但9.1%的涨幅仍然处于较高水平，且1月份工业消费品价格已由上月环比下降0.5%转为持平，大宗商品价格向部分终端消费品价格传导的压力不可忽视。

为保障大宗商品保供稳价，近段时间以来，国家发展改革委等有关部门联合约谈提醒部分煤炭价格虚高企业、提醒告诫部分铁矿石贸易企业，要求不得捏造散布涨价信息和哄抬价格等，保障市场正常秩序。

“今年，要继续实施大宗商品保供稳价政策，推动政府、生产企业、流通企业成本共担，加大对下游中小微企业扶持力度，进一步缓解大宗商品价格传导压力。”王立坤说。

在经济全球化背景下，全球通胀压力持续，是否会影响到我国物价运行？

“全球高通胀可能还将维持一段时间，但随着主要经济体货币政策转向、供需缺口趋于收窄，国际大宗商品价格继续大幅上涨动能不足，通胀压力有望边际减弱。”郭丽岩说。

郭丽岩分析，我国经济持续恢复发展，工农业产品和服务供给充裕，粮油肉蛋奶果蔬等重要民生商品供应充足，煤炭、油气等基础能源保障有力，有效应对市场价格异常波动的能力显著增强，保持2022年物价平稳运行仍具有较好支撑。

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