人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

谨防“数字形式主义”滋生蔓延

田建川
2022年02月17日09:13 | 来源：新华社
小字号

推进数字化、网络化和智能化对政府治理体系和能力现代化意义重大。但有的地方在发展过程中，滋生出“数字形式主义”，不仅脱离群众、增加基层负担，还造成了资源浪费。

例如，在某些网络问政平台上，对群众反映的个性化问题，回复统一而“官方”。群众诉求只是转交相关部门，平台上显示“已办结”后就没了下文，问题仍未得到解决。

有的地方为了提高工作APP点击率和官方微博活跃度，给基层下指标、搞摊派，每周排名通报，基层不胜其扰，有的地方出现一人多机刷点击率甚至购买“水军”当粉丝等现象。

少数领导干部将信息化、大数据的简单运用视为工作创新，未经充分论证就搞信息平台开发建设，“一片火热”之后往往“凉凉收场”，浪费老百姓的血汗钱。

与传统形式主义相比，“数字形式主义”更具隐蔽性。梳理媒体报道发现，在数字化基建、电子政务、基层数字化办公等领域，“数字形式主义”已有所抬头，此风当刹。

“数字形式主义”表现形式多样，但本质还是忽视实际、脱离群众，其背后是政绩观错位、作风不严不实。数字化、智能化只是手段，踏踏实实为人民群众服务才是目的。数字化治理搞得好不好，群众满意不满意才是衡量标准。

谨防“数字形式主义”，必须脱虚向实，从重数据转向重实绩，求真务实、不玩虚活；对大搞数字化面子工程的领导干部，应当依规依纪依法严肃问责。

推行电子政府、数据化，目的是利用数字技术提高为民服务的效率，方便群众办事，更好满足群众需求。如果背离这个初衷，搞成“数字形式主义”，那就南辕北辙了。

(责编：王震、陈键)

分享让更多人看到

推荐阅读
农业农村部：到2025年我国远洋渔业总产量稳定在230万吨左右
　　人民网北京2月16日电 （记者李栋）日前，农业农村部印发《关于促进“十四五”远洋渔业高质量发展的意见》(以下简称《意见》)。《意见》明确，到2025年，远洋渔业总产量稳定在230万吨左右，严格控制远洋渔船规模，区域与产业布局进一步优化，远洋渔业企业整体素质和生产效益显著提升。…
个人收款码近4年数据将被追查并补税？支付宝和微信的回应来了
　　人民网北京2月16日电 （记者杜燕飞）日前网上有消息称，个人收款码近4年数据将被追查，一旦数额较大需按4.5%补税，还要缴纳滞纳金和罚款，引发社会关注。 对此，微信和支付宝均表示，上述说法是谣言。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部