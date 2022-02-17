田建川

推进数字化、网络化和智能化对政府治理体系和能力现代化意义重大。但有的地方在发展过程中，滋生出“数字形式主义”，不仅脱离群众、增加基层负担，还造成了资源浪费。

例如，在某些网络问政平台上，对群众反映的个性化问题，回复统一而“官方”。群众诉求只是转交相关部门，平台上显示“已办结”后就没了下文，问题仍未得到解决。

有的地方为了提高工作APP点击率和官方微博活跃度，给基层下指标、搞摊派，每周排名通报，基层不胜其扰，有的地方出现一人多机刷点击率甚至购买“水军”当粉丝等现象。

少数领导干部将信息化、大数据的简单运用视为工作创新，未经充分论证就搞信息平台开发建设，“一片火热”之后往往“凉凉收场”，浪费老百姓的血汗钱。

与传统形式主义相比，“数字形式主义”更具隐蔽性。梳理媒体报道发现，在数字化基建、电子政务、基层数字化办公等领域，“数字形式主义”已有所抬头，此风当刹。

“数字形式主义”表现形式多样，但本质还是忽视实际、脱离群众，其背后是政绩观错位、作风不严不实。数字化、智能化只是手段，踏踏实实为人民群众服务才是目的。数字化治理搞得好不好，群众满意不满意才是衡量标准。

谨防“数字形式主义”，必须脱虚向实，从重数据转向重实绩，求真务实、不玩虚活；对大搞数字化面子工程的领导干部，应当依规依纪依法严肃问责。

推行电子政府、数据化，目的是利用数字技术提高为民服务的效率，方便群众办事，更好满足群众需求。如果背离这个初衷，搞成“数字形式主义”，那就南辕北辙了。

(责编：王震、陈键)