记者邓倩倩

“欢迎来到直播间，我们给新人的平均月薪在4500元至6000元，成为熟练工后，工资逐级提高，有免费的四人间宿舍、工作餐，还有五险一金、带薪假期、免费体检等。”

“我想了解一下这份工作未来的发展空间怎么样？”……直播间里，求职者和招聘企业展开交流。

一场“直播带岗”招聘会日前在7个省份拉开帷幕，用工需求旺盛的福建福州设立主会场，云南、重庆、宁夏等6个中西部重点劳务输出省份设立分会场。

来自云南大理的“70后”张英用了不到两个小时，就面试完四五家企业，最后敲定福建思嘉环保材料科技有限公司。

“抱着试一试的心理，没想到机会还挺好，经过比较，我选择了待遇最好的。”张英说，网上面试节省了路费和时间，不仅方便还有政府保障。

“直播带岗”打破时空限制，不少求职者找到了岗位，实现“云牵手”。此次福州企业在线招聘会全程通过12个直播平台同步播出。据统计，共吸引245万多人次在线观看，当天达成初步就业意向4531人。

“在线招工将持续到2月20日，我们同各地人社部门联动，计划组织免费包机包车，把就业人员‘点对点’送到企业。”福州市人社局局长王命瑞表示，将继续创新、完善招工引工措施，为项目建设、产业发展“稳用工”。

据新华社福州2月16日电

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