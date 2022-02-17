邱犇

不用天天挤早高峰地铁，不用每天为打卡的“最后一秒”焦虑，可以自己选择办公地点……2月14日，在线旅游平台携程宣布，公司将实行混合办公制，允许员工每周三和周五选择1-2天远程办公。

这个“3+2”的混合工作制提出后，引来了一众网友的羡慕：“又是别人家的公司”“我‘酸’了”……

互联网的快速发展和信息技术的日益蝶变，不仅催生各种新型产业形态，也使得工作模式更加多元化。远程会议、协同工作软件的成熟为灵活办公提供了技术支持，在不影响工作浸入感和临场感的前提下，保证了工作进度的推进。事实上，受疫情影响，混合办公模式在欧美企业早已落地，受到员工普遍欢迎。

近年来，“996”“大小周”“‘自愿’加班”成了不少企业员工的心结。而这些也并不一定给企业带来良好的工作绩效，反而让不少员工的工作效率下降，催生企业人力资源成本增加、员工幸福感低下等问题。

企业只有“以人为本”，才能“留人留心”。近年来，一些企业公布了多项针对员工关怀的“暖心计划”，推出“员工退休养老方案”，取消“大小周”的工作安排……此次，携程所推行的混合办公模式，是企业“以人为本”的又一有益尝试。

让人欣慰的是，携程此次的尝试，并非“拍脑门”的决定，而是历经半年探索的结果。自去年8月以来，1600多名员工试行混合办公，结果显示，员工参与意愿上升至近六成，在绩效无明显影响的情况下，离职率下降约三分之一。

让员工根据需要灵活办公，免去通勤麻烦，拥有更多时间陪伴家人，既为企业的管理增添一份温情，也让员工的幸福感、满意度获得提升。混合办公制度不仅有利于减少交通堵塞、环境保护、缓解高房价和地区间差异，还有利于家庭和谐、女性职业发展和提高生育率。此举实现了企业、员工和社会发展的多赢。

当然，混合办公作为一种新的工作模式，能否从“选配”走向“标配”，还需要实践的检验。部分员工和主管所担心的“难以管理”“影响同事关系”“工作家庭没界限”等问题，也对员工的自我管理和企业的综合管理提出了更高的要求。

但是，这一拥抱变化、以人为本的举措是一次值得点赞的探索，值得更多企业思考、借鉴与尝试。

(责编：王震、陈键)