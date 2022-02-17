中新财经2月17日电(左雨晴) 热搜不断！星巴克近期的事情有点多。

“重庆某星巴克门店驱赶门口吃盒饭民警并恶意投诉”的风波还未平息，16日，有不少消费者发现，星巴克涨价了，并迅速成为微博热搜第一话题。

涨价可能不止一次，而是几次

“今天刚通知的涨价，只针对了部分饮品和食品。”北京某门店的星巴克店员告诉中新财经，涨价是出于对市场成本等因素的综合考量。

中新财经注意到，星巴克这波“风口浪尖”上的提价普遍在1-2元。例如大杯的冰美式，由曾经的28元/杯涨到了30元/杯，涨幅为2元。

2月16日，星巴克部分饮品和食品小幅上涨。

“虽然涨幅不大，但是内心极度抗拒啊。”有不少网友如此表示。也有网友称涨幅尚在可接受的范围内。

不过，与消费者吐槽的“悄悄”涨价不同，早在2月1日，星巴克就释放了涨价信号。

另据外媒报道，在新冠疫情和通胀压力的影响下，美国星巴克在去年10月和今年1月已经迎来了两波涨价，以应对成本对净利润的挤压。

“2022年星巴克的涨价可能不止一次，而是几次。”在2022年第一季度财报发布后，星巴克公司总裁兼首席执行官凯文·约翰逊表示，星巴克全年都有“额外的定价行动”计划。

星巴克2022财年第一季度的业绩报告显示，目前星巴克共有中国门店5557家。但由于平均客单价下滑9%、交易额下滑6%，季度内星巴克中国市场的同店销售额下降了14%。

食品行业分析师朱丹蓬认为，星巴克涨价带有一定的刚需性，但同时它整体的毛利率已经比较高了，“企业自身其实也是可以消化成本压力的，但作为门店众多的企业，它也想利用自身品牌效应、规模效应来进一步提升利润率，从而为股价做支撑。”

“高端”定位下的形象危机

价格蹭蹭蹭上涨的星巴克，企业形象却一跌再跌。

2021年12月，星巴克无锡两家门店被曝私换配料标签、使用过期食材。尽管星巴克对涉事两家门店进行了闭店处理，然而监管部门在后续排查中却发现无锡市其他82家星巴克门店中，存在从业人员未戴工作帽、加工区物品摆放零乱、消毒记录不全等15处问题。

而“金标准”遭“打脸”仅过了两个月，星巴克再次翻车，并迎来更严重的形象危机。

2月13日，有网友爆料称，重庆磁器口后街星巴克员工因执勤民警在门口吃饭“影响品牌形象”，驱赶并投诉了当事执勤民警。此事随即在网上引起轩然大波。

尽管星巴克中国于14日晚间通过官方微博公开道歉，称是“言语不妥引发沟通误会”。但不少网友依然对此持保留意见：“你道歉的语气过于傲慢了！”

星巴克回应“驱赶民警”事件。

自1999年进入中国市场以来，中国已成为星巴克发展速度最快、最大的海外市场。

不过，相比星巴克在中国市场出现的颓势，中国本土咖啡品牌瑞幸咖啡2021年第三季度报告的门店数为5671家，已经超过星巴克最新披露的门店数量。而就在2月15日，瑞幸咖啡CEO郭谨一在内部信中称，瑞幸咖啡1月新开门店总数约为360家，刷新了单月开店总数纪录。

此外，麦咖啡、M Stand、Manner、Tims Coffee等众多咖啡品牌也在不断蚕食星巴克的市场份额。

你现在喝咖啡，喝星巴克吗？

(责编：王震、陈键)