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银江技术再次通过国家企业技术中心2021年评价

2022年02月17日09:22 | 来源：证券日报网
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原标题：银江技术再次通过国家企业技术中心2021年评价

　　 2月15日，国家发展改革委办公厅发布国家企业技术中心2021年评价结果，银江技术于2014年申请获批的国家级企业技术中心，本次评价为银江技术国家级企业技术中心第四次通过国家发展改革委评审。

　　 国家企业技术中心是国民经济主要产业中具有行业领先的技术创新能力和水平、创新效率和效益显著、具有重要示范作用的企业技术中心，由国家发展改革委、科技部、财政部、海关总署、国家税务总局共同认定。依据国家企业技术中心评价指标体系，国家企业技术中心每两年进行一次评价。

　　 银江技术多年来积极响应国家发展战略，坚持科技创新发展，注重科技成果转化，打造了一批技术先进、市场认可度高的知名软件产品。公司知识产权建设不断加强，目前已拥有300多项授权专利、500多件软件产品登记以及1000多项软件著作权。同时，公司积极参与各类标准编制工作，牵头或参与制定了多项国家、行业标准与团体标准，促进行业有序发展，充分发挥国家企业技术中心的行业引领作用。

　　 近年来，在新基建、数字经济、数字化改革等政策的驱动下，公司不断优化发展理念、发展思路，布局新技术新产品新领域，并秉承开放共享、合作共赢的理念，积极与浙江大学、之江实验室等科研院所，华为、百度等行业龙头企业建立战略合作伙伴关系，增强公司行业竞争力和创新发展能力。

　　 公司充分发挥自身在智慧交通产业链中的主导作用，积极参加组建企业共同体，与其他龙头企业、科研院所形成了空地一体无人系统产业链企业共同体、综合交通大数据企业共同体，有效应对全球产业链重构和国际产业分工体系调整带来的严峻挑战，充分发挥龙头企业强链护链的作用。

　　 未来公司将进一步强化自主研发为核心的综合创新能力，着力加大科研投入和技术人才队伍培养，为提升企业核心竞争力、实现可持续发展提供强有力的科技支撑。

(责编：曹淼、李源)

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