2022北京冬奥会简约而不简单，充满未来感，盛况空前。从永不熄灭的火炬、美轮美奂的开幕式、扣人心弦的赛事，到场馆设施和赛事保障，处处闪耀着创新的光芒。科技是一道光，照亮北京冬奥的每个精彩瞬间。

这是一场精妙绝伦的科技冬奥展演。“同室不同温”“二氧化碳制冰”“猎豹”……一项项历经了无数次反复试验和论证的关键技术，最终保证了各项赛事顺利进行。高科技打造的顶级冰面上，多项世界纪录难以置信地被不断刷新。5G+8K直播、氢能交通、100%清洁电力……于细节处见用心，让全世界领略了科技带给冬奥的魅力。

中国智慧为冰雪运动健将提供坚实基础，中国方案为全球观众传递体育激情，中国科技以冬奥会为窗口，向世界展示一个绽放的中国。这次，为北京冬奥会增光添彩的，不仅有赛场上奋力拼搏的运动员，还有赛场外钻研技术的科研人员。科技部整合各方科技力量，全面支撑冬奥会重大科技需求，历时5年，实现了多个领域“零”的突破，才有了奥运史上这届最有科技含量的冬奥会。

科技的延伸与迭代依靠冬奥实现，冬奥为新技术提供应用场景。众多部门、企业、科研单位直接或间接地服务冬奥的同时，也以此为契机，带动了研究领域和行业发展、产业升级。冰雪运动装备自主研发能力的提升，将有力支撑“三亿人参与冰雪运动”，促进冰雪体育产业发展。5G共享、8K传播、氢能出行、智能车联网、100%清洁电力等高新技术示范应用，将培育新的产业经济增长点。

科技赋能冬奥，冬奥改变中国。科技彰显奥林匹克精神之后，必将推动社会经济发展。北京冬奥会的遗产，既是精神的丰盈，也是物质的丰富。令人耳目一新的高清智能云转播已经“飞入寻常百姓家”，更多冬奥会上标志性的科技成果会很快走进我们的日常生活，未来可期！

正如国际奥委会主席巴赫先生说的，这是一次“历史性的盛会”。北京冬奥会之后，中国将乘着科技冬奥的长风破万里浪，中国科技创新事业也将伴随“更高、更快、更强——更团结”的旋律，叩响时代最强音。

(责编：王震、陈键)