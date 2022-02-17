马爱平 李 禾

再有4天，北京冬奥会就要闭幕了。在惊艳世人的开幕式和精彩激烈的比赛背后，是无处不在的科技。这些令人瞩目的科技究竟从何而来？

2月16日，在2022北京新闻中心科技冬奥有关情况专场新闻发布会上，科技部社会发展科技司司长祝学华表示，科技部在国家重点研发计划中设立并组织实施了“科技冬奥”重点专项，截至目前，500多家单位、超过万名科研人员参与研发的200多项技术成果已在测试赛、运动员训练、正式比赛中开展了示范应用，为实现北京冬奥的“简约、安全、精彩”提供有力支撑。

“科技冬奥”专项围绕5大板块部署任务

2017年，国家重点研发计划设立了“科技冬奥”重点专项。专项围绕办赛、参赛、观赛、安全、示范5大板块部署科研任务，共安排部署80个科研项目，最终有212项技术在北京冬奥会上落地应用。

“办赛，主要是围绕科技对办赛的支撑，在场馆建设、气象预报、智慧出行、火炬研制、开闭幕式、运行指挥、碳中和等方面部署任务，重点解决冬奥工程的实际需求，突破了复杂山地气象精准预报、寒冷山地奥运场馆建设等面临的技术难题，支撑鸟巢和水立方智能化改造、氢能火炬传递、开闭幕式活动中的科技展示等，为实现高质量办赛提供支撑。”中国21世纪议程管理中心主任黄晶指出。

参赛，主要是围绕科学训练，在运动员技能优化、体能训练和训练监测、训练基地建设、高性能竞赛器材和服装等方面部署任务，重点研发科学化训练方法和装备，建立智慧化比赛训练场地，打造适合我国运动员形体特征和运动特点的高性能服装，提升运动员参赛水平。

“观赛，主要是围绕‘5G+8K’、云转播平台、VR观赛、智能语音服务等方面部署任务，广泛应用人工智能、信息技术等提升观赛体验，打造冬奥的‘科技感、未来感’。安全，主要围绕奥运场馆运维管理、设备安全运行、食品安全、医疗保障、疫情研判和防控等方面部署任务，重点解决冬奥会安全监测预警、运动健康保障、环境风险评价等技术和装备问题。”黄晶说。

示范，主要是围绕氢能出行、无人驾驶、100%清洁电力、智能机器人、无障碍服务等新技术在冬奥会场景中的集成应用。

出色成绩离不开科技对训练的强有力支撑

科技在竞技体育中的作用越来越突出。北京冬奥会开幕以来，中国体育代表团整体表现出色，我们实现了全项目参赛，多个项目实现历史性突破。这些成绩的取得，离不开科技对训练的强有力支撑。

“‘科技冬奥’专项为国家队跨界跨项选材和科学化训练方案选择提供了支持。例如，通过研究冬季运动员专项能力特征和科学选材关键技术为跨界跨项选材提供参考。通过采集优秀运动员各项指标、数据，结合项目和运动员特点，研发了训练决策支持系统。”国家体育总局科教司副司长、一级巡视员李志全指出。

“科技冬奥”专项专门为国家队设计了模拟训练系统，“用科技抢时间”。利用风洞训练，协助运动员完成姿态减阻优化；六自由度模拟训练系统也运用到国家队训练中。

“‘科技冬奥’专项还为国家队提供了高性能器材装备。例如，按照国际体育组织的相关标准研发了具有较好减阻性能的服装；应用钛合金3D打印、仿生流体力学等前沿科技自主研发了钢架雪车鞋。”李志全说。

建立协同工作机制、创新项目实施机制

为了充分发挥科技对冬奥会办赛、参赛、观赛支撑保障作用，科技部会同有关部门和地方，组织协调各方力量，共同做好科技冬奥工作。

“一是建立协同工作机制。科技部会同有关部门和地方成立了科技冬奥领导小组和以清华大学范维澄院士为组长的专家委员会，与国家体育总局签订了‘科体协同’协议，建立协同工作机制。”祝学华表示，二是创新项目实施机制。科技部会同北京冬奥组委、体育总局等用户部门和北京市、河北省等属地单位，按照“三个共同”的原则，即：共同凝练科技需求，共同设计研发任务，共同组织项目实施，保障“科技冬奥”重点任务可落地、可实施、能应用。同时，创新项目形成实施机制。

“三是推动研发应用相结合。实施项目群管理机制，围绕任务目标和重点问题，加强同类项目的集成和信息共享。建立定期工作推进机制，组织项目承担单位与用户单位定期召开调度会，及时研究解决项目实施中遇到的实际问题。利用测试赛推动项目技术成果集成应用、测试和全面展示。”祝学华介绍，四是加强赛时指挥调度。科技冬奥领导小组成立了赛时临时工作专班，全面跟踪科技冬奥技术成果在赛时应用情况，确保各项新技术在冬奥会实际举办中用得上、用得好。

（科技日报北京2月16日电）

(责编：王震、陈键)