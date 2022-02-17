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当观看北京冬奥会开幕式盛况之后，国际奥委会主席托马斯·巴赫在2022北京新闻中心举办的新闻发布会上表示，北京冬奥会创造了历史，以前所未有的数字化水平，让更多人感受奥运文化与精彩。基于阿里巴巴的数字技术，奥运实现了有史以来第一次核心系统全面上云，并用云计算支持全球转播，这为奥运留下了全新的技术标准。

转播是奥运会的一个重要组成部分。“奥运转播，如果把它比作一辆跑车的话，我们相当于给它换了一台新的发动器，起到了非常显著的变化。”2月16日，阿里云奥运项目负责人张大志在接受科技日报记者采访时表示。

据介绍，2017年，阿里云被国际奥委会选为全球奥运唯一云服务商，从而让北京冬奥会成为史上第一个“云上奥运”，将奥运最核心的赛事成绩、赛事转播、信息发布等信息系统迁移至阿里云上，实现统一门户、应用集成和数据集成，为全球电视、网络媒体提供高清的赛事直播信号。这是自1964年奥运会开始卫星电视转播以来，又一次重大技术进步，意味着，奥运转播将不再仅仅依赖卫星传输，而是通过奥运转播云走向全球数十亿观众。

奥林匹克广播服务公司首席执行官伊阿尼斯·埃克萨科斯介绍，北京冬奥会赛事时长约1000小时，转播内容总生产量将达6000小时，并将首次全程以4K超高清格式转播，部分重要赛事还将以8K格式转播。这些内容将通过云端走向全球。

北京冬奥会核心系统实现全面上云，可谓为奥运带来了诸多改变。特别在全球疫情仍未消退的状况下，云转播技术让北京冬奥会的海量高清画面借助“云”端走向全球。

据介绍，相比传统的卫星转播，今年冬奥会用上的云上转播技术成本更低、也更灵活。传统转播中，各国持权转播电视台需要前往比赛国家报道，将15吨乃至更重的转播车、采编设备跨海运送，派大量技术运维和编辑人员与报道记者一起，前往奥运现场。“借助云转播，过去大量需要运送到现场的转播设备能够迁移到‘云’上了。”张大志介绍说。

阿里云冬奥项目工程师张晓锐强调，云上制作和转播需要强大的计算、网络、存储能力的支撑，阿里云在全球拥有2800+边缘云节点，每个节点都具备大数据存储和高带宽的处理能力，可以轻松应对流量的激增，并确保内容的最佳传输质量。让全球的奥运工作者可以享受到高质量的云上远程制作。在转播云支持下，世界各地的制作人员突破了在赛事现场制作的限制，在云端就可以下载高质量的内容，大大释放了制作生产力。

对于体育爱好者们来说，云网端各类技术的全面进步，带来多种观看方式与全新观看体验。张大志介绍说，“北京冬奥会在冰壶和速度滑冰两个项目转播上实现了‘子弹时间’观赛特效。通过几十路高清摄像头拍摄画面，实时传输上云，再由AI算法进行毫秒级合成和3D建模，将超慢动作、360度全景观看的电影特效带进冬奥赛事转播中”。

奥林匹克广播服务公司的数据显示，与平昌冬奥会抵达现场的持权转播商人数相比，来到北京冬奥会的持权转播商人数减少32%，但制作的内容却大大超过平昌冬奥会。

随着奥运赛事内容不断增加，可以预见，未来赛事内容将超过卫星传输能够承载的极限，让云上转播成为必然趋势。

(责编：王震、陈键)