刘 艳

实现奥运会历史上首次赛事全程4K制播，是北京冬奥会一大亮点，也是我国4K高清技术走向成熟应用的精彩佐证。此前，一批国漫、老电影，经由AI（人工智能）技术实现了4K分辨率级别的复原，不仅预热了4K技术落地的场景，更修复了几代人的美好记忆，用科技的脚步踩出了我国优秀文化传承的新路径。

2月15日元宵节，由西瓜视频联合火山引擎共同修复的4K版《大闹天宫》在西瓜视频独家上线。

时至今日，由上海美术电影制片厂出品的《大闹天宫》，豆瓣评分仍高达9.4分，排名中国动画片第一位，影迷们视其为“国漫巅峰”。

中国动画片曾走出了一条清晰的民族风格主线，那些经典动画所传达的正直、善良的价值观影响了无数人的成长，让自己的孩子拥有这样的童年启蒙，是很多家长的愿望。

但是，视频和文字不同，文字不会因时间而缺失而“褪色”，老动画却难免出现清晰度低、色彩失真、瑕疵等画质问题。

4K修复，就是要为经典拂掉时间蒙上的那层灰尘。

2021年10月，西瓜视频联合火山引擎开启经典中视频的4K修复项目，计划一年内修复100部经典作品。目前已有36部动画完成4K修复，供网友“追忆童年”，让文化经典与更多年轻人相遇。

没有电脑制作，全凭手中一支画笔，《大闹天宫》是怎样的浩繁工程？动画艺术大师严定宪回忆，孙悟空拔下3根毫毛与哪吒分身激战的镜头只有5秒，需要画出100多张原画稿，全片手稿有10几万张。

人工修复这样一部鸿篇巨制，成本巨大，效率低下，即便有AI+4K技术助力，仍是一项繁重艰难的任务。

为保持作品的艺术风格和美感，避免把艺术效果识别成瑕疵，修复人员要像纯手工动画制作年代的老艺术家们一样，一帧一帧进行人工标注，再调整算法做二次修复，才能达到“整旧如旧”的效果，工作量惊人。

文化遗产需要代代守护，哪吒、葫芦娃、黑猫警长、齐天大圣，一个个经典形象完成4K修复，重回大众视野，这是AI、云、算力等技术和设施带给时代的礼物。

如果说，技术是不可或缺的基础，耗时耗力的修复工作就如同“修心”，有时一天过去了只是度过了电影里的几秒钟，新时代的修复者，同样少不了“板凳甘坐十年冷”的工匠精神。

技术的发展，不仅是为了奔向前方奔向远处，有时候也是为了慢下来、停下来，看清来处。

这也是4K修复经典的价值所在。

(责编：王震、陈键)