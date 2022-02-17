陆成宽

消化不了的食物，还可以吐出来？来自中国科学院古脊椎动物与古人类研究所等单位的研究人员对中国鲲鹏翼龙的两件标本以及与翼龙共同保存的团状聚合体进行研究，确认该团状聚合体是翼龙的食团，第一次证实了翼龙食团的存在。相关研究成果发表于《英国皇家学会自然科学会报B辑》上。

同时，“依据食团中的食物残留，我们推测鲲鹏翼龙在不同年龄阶段都主要以燕辽生物群中的一种古鳕鱼类为食。”2月16日，中科院古脊椎所副研究员蒋顺兴告诉科技日报记者。

食肉动物在进食后会将无法消化的东西混合在一起，以食团的方式吐出。现生很多脊椎动物会吐出食团，其中猛禽最为典型，鸟类、鳄类、有鳞类和海生哺乳类中也发现有这一行为。这种行为同样发现于中生代的鸟类、鳄类和非鸟恐龙等。

“之前也有过疑似翼龙食团的报道，但都没有被证实。不过，由于翼龙与恐龙、鳄鱼等较近的亲缘关系，所以翼龙吐出食团也存在很大的可能。”蒋顺兴说道。

此次研究的两件鲲鹏翼龙标本包括一件成年翼龙标本和一件幼年翼龙标本，两个标本体型相差约一倍，而两个团状聚合体的大小也与翼龙的体型相当。

“通过对大的聚合体宽度与成年鲲鹏翼龙腰带宽度进行比较，我们发现，聚合体宽度大于腰带宽度，聚合体显然不可能以粪便的形式排出体外。”蒋顺兴说，另一方面，两个聚合体中的食物残留主要是相对完整的鱼类硬鳞，这与翼龙粪便中发现的数量极多的破碎细小结构完全不同。

基于这两点，研究人员排除了这两个聚合体是粪便的可能性，综合其形状考虑，这两个聚合体最可能是翼龙的食团。

结合已经报道的翼龙胃石的化石证据，研究人员推测，翼龙也可能具有分化的肌胃和腺胃。这一现象在主龙类中较为普遍，这一研究也支持了主龙类中胃普遍分化为肌胃和腺胃的假说。而较为原始的真双型齿翼龙能够将硬鳞咬碎成十分细小的结构，说明其可能通过粪便而不是以食团的形式排出体外。所以，虽然吐出食团在主龙类中有很多报道，但是这一行为更可能是在主龙类中多次演化后出现的。

为了搞清楚鲲鹏翼龙的食性，研究人员还将两件食团中的鳞片与同一层位中仅有的一种古鳕类全身各部位的鳞片进行了比较。“我们发现，较小食团中的鳞片与燕辽生物群中最常见的古鳕类某些鳞片的大小形状都十分相似；而较大食团中的鳞片整体比较小的鳞片大了约3倍，推测较大食团中的鳞片来自一条更大的古鳕类。”蒋顺兴解释道。

“我们关于鲲鹏翼龙个体发育的研究发现，在幼年个体中，牙齿的绝对大小已经和成年个体没有什么区别，这也暗示了幼年个体很可能具有类似成年个体的食性和捕食能力。”蒋顺兴说。这进一步证明了鲲鹏翼龙从幼年到成年都以燕辽生物群中最常见的一种古鳕鱼类为食，这与其他研究人员关于翼龙可能随着个体发育而改变食性的观点不一致。

(责编：王震、陈键)