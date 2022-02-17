刘 霞

1992年，美国著名科幻大师尼尔·斯蒂芬森在其科幻小说《雪崩》中提出“元宇宙”这个概念。现在，元宇宙从文学中的奇思妙想正变成现实。2021年10月，脸书公司改名为“元宇宙平台公司”，简称元宇宙（Meta）公司，成为引爆元宇宙产业发展的导火索。近日，微软公司斥资约700亿美元收购动视暴雪，为元宇宙再添煊赫声势。

从本质上说，元宇宙是一个由无数相互关联的虚拟社区组成的世界，人们可以使用虚拟现实头戴设备、增强现实（AR）眼镜、智能手机应用或其他设备在这里会面、工作和娱乐。

当脸书和微软的最新战略决策不谋而合时，元宇宙世界发生了颠覆性变化。美国《福布斯》网站在近日的报道中，列出了2022年里元宇宙的三大发展趋势：争夺优质人才、多领域投资以及突破创新体验的边界。

争夺优质人才

Meta正积极招募该领域的优秀人才，包括从苹果和微软那儿挖人。去年离开微软HoloLens增强现实耳机团队的100人中，大部分已经被Meta招致麾下。

尽管销售额增长缓慢，但微软的HoloLens耳机是AR领域的领先者，这使其员工在元宇宙人才市场尤其受欢迎。Meta还宣布，仅仅在欧洲，它就将雇佣1万名工程师来建设这个互联网新前沿。

无独有偶，微软收购动视暴雪，除了希望站上全球视频游戏的领奖台外，还希望能借此网罗合适的人才和平台，以在与元宇宙相关的开发中处于领先地位。

芯片制造商英伟达也开始涉足元宇宙，并推出“全宇宙”概念。“全宇宙”旨在将图形、人工智能、模拟和可扩展计算整合到一个平台上，成为连接虚拟世界的基础。通过“全宇宙”，艺术家、设计师和创作者可使用其设计应用程序，用笔记本电脑或工作站创建3D资产和场景。比如，宝马公司正在内部推进“全宇宙”平台的使用，以协调全球31座工厂的生产。有鉴于此，英伟达公司对熟练的“全宇宙”工程师的需求加剧。

多领域投资

多路人马开始杀入元宇宙领域，收购案此起彼伏。此前，美国游戏开发商Take-Two以127亿美元收购Zynga，对游戏行业而言，堪称“史上最贵”。2021年，游戏行业的收购总额达到了创纪录的1170亿美元。

机构投资者和散户投资者也在加大对元宇宙领域的投资。2021年11月底，软银公司宣布，向韩国元宇宙虚拟社交平台Zepeto投资1.5亿美元，该平台是亚洲最热的元宇宙社交平台之一，日活跃用户大约200万。此外，一些以投资元宇宙为主的基金也开始面世，并显示出较强的吸金能力。

很多人还看好元宇宙房地产市场的投资价值。数字房地产公司元宇宙集团正在对网络世界中的土地进行投资。Decentraland和Sandbox等数字世界已允许虚拟开发商建造和出租数字商场。2022年，将有更多人争夺元宇宙内的“优质地段”，尽管许多人对数字房地产的波动持谨慎态度。

突破创新体验的界限

当公司有人才和资金来定义和开发一个“没有边界的世界”时，想象力可以肆无忌惮地发挥，因为开拓者们创造了新体验，而正是这些创新体验将构成丰富多彩的元宇宙。

未来的工作将被新的元宇宙体验重新定义。除了英伟达的“全宇宙”，Meta的地平线工作室和微软的Mesh还希望人们能在虚拟世界中更好地工作，通过混合现实应用程序实现跨设备的远程协作。比尔·盖茨预测，虚拟会议将在3年内转移到元宇宙内，工作人员将越来越依赖于使用VR耳机和头像，而人们对正式工作场所的需求会进一步减少。

学校和社会生活也将发生变化。如罗布乐思公司正计划将教育视频游戏带到教室，公司将自己视为未来的元宇宙体验中心，人们除了可在其中玩游戏，还可参加音乐会。微软的AltspaceVR平台也允许人们聚集在一起参加现场虚拟活动，如喜剧俱乐部或酒吧之夜。

在元宇宙内，数字商店出售各种梦幻般的商品，如数字宠物。更多传统零售商也纷纷涉足，如耐克申请了虚拟装备、鞋子和配件的商标，古驰、巴黎世家和路易斯威登也开始销售电子服装和电子包。元宇宙购物中心开始出现，人们可在虚拟现实商店购物，并为元宇宙中的自己购买相关服装。

虽然元宇宙的发展速度对其狂热的信徒们来说还不够快，但对怀疑论者来说，这一切都进展得太快了。美国联邦贸易委员会延长了对此前完成的虚拟现实交易的反垄断调查的追溯时间，为元宇宙的快速发展设置了障碍。昂贵的耳机也可能成为元宇宙被大众广泛接受的“拦路虎”，因为戴着耳机花大量时间在平行现实中漫游，可能会造成目前尚不清楚的精神和身体健康损害。然而，科技行业对元宇宙的信念坚定不移，预计到2024年，市场总值将达到8000亿美元，到2030年将有10亿人迈入元宇宙。

(责编：王震、陈键)