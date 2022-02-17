原标题：《2022年返城就业调研报告》:20-30岁求职者关注度更高

“选择入职桂小厨的原因，是通过赶集直招的视频面试，我们能更直接地交流。”小罗有8年餐厅服务员的经验，春节过后小罗想试着挑战一下换个店长的岗位，在赶集直招上投了几份简历，立马收到了两家连锁餐饮企业的视频面试邀请，在充分沟通后，小罗选择了和自己经历更匹配，有利于职业发展的桂小厨。

而春节后的第三天，顺丰在58同城和赶集直招的直播厅进行了一场直播招聘，在短短1个多小时内，达到6万观看人次，收到了超过2500份简历。为什么赶集直招，成为与58同城齐名的热门招聘平台？这从用工市场的变化可窥一斑。

一直以来，服务业用工存在巨大的人才缺口，但很多求职者苦于无法快速匹配到适合的岗位。根据58同城、赶集直招《2022年返城就业调研报告》数据显示，春节后人事、互联网、餐饮、教育培训、酒店、普工等职位，位列求职者关注前十位。其中，服务业求职者更倾向于与企业直接沟通，包括电话、微聊以及视频、直播间面试等形式，能远程了解企业真实需求，其中20-30岁的求职者关注度更高。

实际上，赶集直招的平台数据也验证了这一点。春节后，使用直播面试的求职者同比增加了2.9倍，环比春节前增加了24倍，进入神奇面试间的求职者环比春节前增加了4.1倍。

除了更关注直接沟通外，如何获得更值得长期发展的职业机会，是否有机会跨业发展？都是服务业人才关注的核心。这个春节，定位于服务业就业为起点的赶集直招，以亮眼的成绩赢得了行业内的广泛关注。截至2022年农历初七，赶集直招新注册用户数环比春战前大涨409%，用户端日活环比春战前大涨282%。

服务业“宽口径”就业风口已来

根据58同城、赶集直招《2022年返城就业调研报告》数据显示，较春节前而言，本就备受劳动者青睐的人事、餐饮业涌入大量人才，此外，零售、家政、安保和配送的从业者也显著增加，这些人才组成的城市服务业成为2022年吸才新阵地。

58同城、赶集直招研究发现，服务业有典型的高流转和“宽口径就业”的特点，求职者可以适应不同行业的工种之间流转，相对壁垒和门槛较低，更像是服务业的“斜杠打工者”。58同城、赶集直招调研数据显示，年后跳槽的人群占比中城市服务业从业者占41.9%，在20.3%选择新职业的人群中，有42.9%的城市服务业从业者流转到了城市服务业的另一职业，源于职位技术壁垒相对较低，薪资水平可能会提升。

这也与赶集直招的定位不谋而合。区别于消费行业等高频场景的业态，招聘在行业内的普遍认知是相对低频，但得益于城市服务业的高流转和宽口径就业特性，呈现出典型的“翘尾效应”。当城市服务业人才在3-6个月的周期内，再次换工作时会首选赶集直招，这也是拉动赶集直招在半年内快速达成百万DAU的核心原因。对比其他在线招聘企业，他们需要在两至三年才能完成该目标。

直播面试、实勘保真

服务业求职者在就业方面最担心企业实际的职位、薪酬与发布职位不符，或者沟通链条过长，造成求职体验差。想要解决服务业面临的就业难题，首先需要简化招聘链条，保障信息的真实性。

春季招聘活动期间，跨越、顺丰、ZARA、华润等知名企业，通过58同城、赶集直招的主播团队开展3200场直播招聘专场，全天8小时不间断直播。不仅如此，两家平台还投入大量的人力和技术开发，通过短视频探店、神奇面试间等多款智能化产品打通求职者和招聘方的直接沟通，提供更加直观的招聘体验。

郭箐一表示：“实现百万DAU不会是我们唯一的里程碑，58同城和赶集直招希望通过对招聘行业的深度理解，深耕多年的专业性，能帮助更多中小微企业主解招聘的燃眉之急，帮助更多的人才找到满意的好工作。”

(责编：董童、李源)