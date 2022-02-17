人民网北京2月17日电 （王仁宏）据水利部消息，全面推行河湖长制，是立足解决我国复杂水问题、保障国家水安全，从生态文明建设和经济社会发展全局出发作出的重大决策。为强化河湖长制、建设幸福河湖，2021年，水利部河湖保护中心组织北京大学、安徽省水利科学研究院等单位开展了淮河流域“一河（湖）一策”方案编制和实施情况调查、落实河湖长制工作激励机制研究、黄河流域河湖管理基础数据成果调查研究等工作。

“一河（湖）一策”是河湖长制工作的重要抓手。一年来，淮河流域“一河（湖）一策”方案编制和实施情况调查工作就流域内典型河湖“一河（湖）一策”方案中综合说明、现状分析、管理保护目标、管理保护任务、管理保护措施、保障措施等编制内容及其实施落实情况进行了调查梳理，分析了存在的主要问题、现状与目标差距及其原因；围绕河湖长制任务，从组织体系实施情况、水资源保护、水域岸线管护、水污染防治、水环境治理、水生态修复和执法监管等七个方面，构建了“一河（湖）一策”方案评估指标体系，对编制完成的“一河（湖）一策”方案的适用性、实施情况及成效进行评价；建议从调整实施周期、河湖健康评价、幸福河湖建设等角度开展淮河流域典型河湖“一河（湖）一策”滚动修正。

强化激励问责是《全面推行河长制的意见》明确提出的工作保障措施。落实河湖长制工作激励机制研究工作分析了河湖长制工作激励机制的背景意义，重点从国家和地方两个层面梳理了河湖长制工作激励政策出台实施情况，总结了河湖长制激励机制的实施效果与存在问题，比较分析了不同激励机制的特点与适用条件；围绕评价考核、表彰奖励、问责惩处等三个方面构建了相对完善的河湖长制工作激励机制框架；从推动河湖长制国家层面立法、调整受激励对象并扩大激励范围、进一步加大激励力度、进一步引导公众参与、探索建立河湖长保证金制度等方面总结提出了有关措施建议。

基础数据是夯实河湖长制工作、建设幸福河湖的重要基础。黄河流域河湖管理基础数据成果调查研究工作基于河湖长制主要任务，开展了黄河流域河湖管理基础数据的需求及现状调查分析，并对黄河流域河湖管理基础数据信息化应用进行了探索。研究认为，黄河流域水安全管理、水资源保护、水环境治理、水空间维护等相关基础数据虽较为完善，但分散在各部门各领域，互联互通程度有待进一步提高，水生态修复尤其是水生物完整性保护的基础数据处于相对空白状态，建议依托河湖长制协调相关部门构建多维度的科学性、系统性、长效性的河湖管理基础数据监测体系与满足“预报、预警、预演、预案”等多功能的数据应用体系，服务于黄河流域生态保护和高质量发展。

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