人民网北京2月17日电 （申佳平）今日，国家发展改革委召开新闻发布会，介绍支持浙江省高质量发展建设共同富裕示范区推进情况。国家发展改革委就业司副司长常铁威在会上表示，下一步将牵头研究制定扩大中等收入群体实施方案。在城乡居民普遍增收的基础上，推动更多低收入群体跨入中等收入行列。

“当前，我国发展不平衡不充分问题仍然突出，促进全体人民共同富裕是一项长期艰巨的历史任务，各地区推动共同富裕的基础和条件不尽相同，有必要选取一些条件相对较好的地方先行示范，浙江富裕程度高、均衡性强，具备条件。”国家发展改革委就业司司长哈增友表示。

国家发展改革委就业司副司长常铁威指出，下一步，国家发展改革委将继续深入抓好贯彻落实，使全体人民朝着共同富裕的目标扎实迈进。重点包括两方面工作。

一方面，扎实推动浙江示范区建设不断取得新成效，发挥好对全国的示范带动作用。第一，统筹协调相关部门和单位进一步形成合力，建立健全上下联动、高效协同的抓落实机制，聚焦重点问题和关键环节，加快专项领域的政策文件出台，不断完善“1+N”的政策体系。第二，会同浙江省和有关部门建立健全示范推广机制，协调推进相关的重大任务举措，及时总结示范区建设的好经验好做法，归纳提炼体制机制创新成果，发挥好对全国其他地区的示范带动作用。同时，也鼓励各地因地制宜探索有效路径。第三，加强示范区建设评估督导，建立完善相关指标体系，通过统计监测、社会调查等多种方式，把示范区建设的成效体现到扎实逐步提高人民群众获得感幸福感安全感认同感上来。

另一方面，围绕实现共同富裕的战略目标和实践路径，国家发展改革委将持续加强重大问题研究和政策制定。一是按照党中央统一决策部署，推动制定出台《促进共同富裕行动纲要》，以缩小地区差距、城乡差距、收入差距和公共服务差距为主要方向，构建初次分配、再分配、三次分配协调配套的基础性制度安排，更加注重向农村、基层、欠发达地区和困难群众倾斜，深入谋划好促进共同富裕的顶层设计。二是牵头研究制定扩大中等收入群体实施方案，这是“十四五”规划纲要的明确要求，也是促进共同富裕的重要抓手。将聚焦重点群体精准施策，在城乡居民普遍增收的基础上，推动更多低收入群体跨入中等收入行列。三是研究构建促进共同富裕监测评估体系。按照目标导向和问题导向相结合，将会同有关部门研究设立科学可行、符合国情的监测评价指标，建立健全考核评估机制。

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