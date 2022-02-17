人民网北京2月17日电 （申佳平）今日，国家发展改革委召开新闻发布会，介绍支持浙江省高质量发展建设共同富裕示范区推进情况。国家发展改革委就业司司长哈增友在会上对于“共同富裕”作出两方面解读。

哈增友强调，一方面必须明确的是，共同富裕要靠共同奋斗。幸福生活都是奋斗出来的，共同富裕要靠勤劳智慧来创造。共同富裕等不来，也喊不来，必须是拼出来、干出来的。实现共同富裕目标，首先需要通过全国人民共同奋斗把蛋糕做大做好，只有人人参与、人人尽力，才能真正实现人人享有。下一步，要在全社会大力弘扬勤劳致富精神，鼓励全体劳动者通过诚实劳动、合法经营、创新创业创造迈向幸福美好生活。

另一方面，尽力而为、量力而行地推进共同富裕。要从国情实际出发，遵循经济社会发展规律，脚踏实地、久久为功，稳步提升民生保障水平。所谓“尽力而为”，就是要坚持在发展中保障和改善民生，用心用情用力办好民生实事，以更大的力度、更实的举措提高全体人民群众获得感、幸福感、安全感和认同感。所谓“量力而行”，就是要清醒地看到，我国发展水平离发达国家还有很大差距，一定要把保障和改善民生建立在经济发展和财力可持续的基础之上，不能好高骛远、吊高胃口，作兑现不了的承诺。即使将来发展更好、财力更雄厚了，也不能提过高的目标、搞过头的保障，坚决防止落入“福利主义”养懒汉的陷阱。

“对于各地党委政府来讲，在推动共同富裕的过程中，要坚持有所为有所不为。”哈增友表示，重点是加强基础性、普惠性、兜底性民生保障建设，重在提升公共服务水平，特别是在教育、医疗、养老、住房等人民群众最关心的领域精准提供基本公共服务，同时要切实兜住困难群众基本生活底线。很重要的是为全体人民提高受教育程度、增强自我发展能力创造更加普惠公平的条件，同时要靠制度搭建公平公正的干事创业平台，使每个人都有通过不懈奋斗实现人生出彩的机会。

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