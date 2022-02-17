人民网北京2月17日电 (记者许维娜)国家发展改革委17日召开新闻发布会介绍支持浙江省高质量发展建设共同富裕示范区推进情况。浙江省人力资源和社会保障厅副厅长陈中在会上表示，浙江的高校毕业生就业政策比较丰富，如果创业失败，贷款10万以下的由政府代偿，贷款10万以上的部分，由政府代偿80%。

“高校毕业生是宝贵的人才资源，我们始终坚持把高校毕业生就业工作当作人才工作来抓，始终坚持把他们作为优质的资源来配置、引进、使用和储备。”陈中介绍，今年，全国高校毕业生超过1000万，对浙江来说是一个很好的机遇，要抓住这个机遇，大力引进高校毕业生。

陈中介绍，浙江的高校毕业生就业政策比较丰富。除了杭州市区，全面放开专科以上学历毕业生的落户限制，杭州的落户条件为本科以上学历。高校毕业生到浙江工作，可以享受2万到40万不等的生活补贴或购房租房补贴。

“欢迎全国的高校毕业生到浙江来就业创业。”陈中表示，大学生想创业，可贷款10万到50万，如果创业失败，贷款10万以下的由政府代偿，贷款10万以上的部分，由政府代偿80%。大学生从事家政、养老和现代农业创业，政府给予10万元的创业补贴，大学生到这些领域工作，政府给予每人每年1万的就业补贴，连续补贴3年。大学生到浙江实习的，各地提供生活补贴。对家庭困难的毕业生，发放每人3000元的求职创业补贴。

此外，陈中还表示，浙江是用工大省，省外务工人员在浙江有2300万，他们为浙江经济社会发展作出了重要贡献。在浙江，省外务工人员与本地户籍的劳动者享受同等的就业创业服务和政策。另外，还开发不讲技能、不讲学历、不讲年龄的爱心岗位，专门安置脱贫人口，保证他们的月薪4500元以上，去年全省有脱贫人口225万。

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