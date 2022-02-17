人民网记者 车柯蒙

2月12日，北京城市副中心建设领导小组全体会议提出，北京城市副中心建设要聚焦高质量发展这个主题，推动国家绿色发展示范区和一体化高质量发展示范区建设，打造京津冀协同发展高质量样板；

2月9日，长三角一体化示范区开发者联盟重大项目对接会举行，六大项目集中签约，项目紧扣“一体化”和“高质量”两个关键，聚焦互联互通、生态环保、创新产业及公共服务等多个重点领域；

2月8日，推动成渝地区双城经济圈建设联合办公室正式印发《共建成渝地区双城经济圈2022年重大项目名单》，共纳入标志性重大项目160个、总投资超2万亿元，2022年计划投资1835亿元……

近年来，一个个重大区域发展战略布局接续落子。我国税务部门研究把握不同区域的经济发展规律，推动发布并落实落细系列税收优惠政策，促进区域内部的协同共进。

京津冀，中国北方经济规模最大、最具活力的地区。北京发挥辐射带动作用，打造以首都为核心的世界级城市群。为服务好2022年北京冬奥会和冬残奥会筹办工作，促进区域整体发展水平提升，税务部门聚焦京津冀区域发展战略定位，推动制定并实施涉奥税惠政策，不断给“冰雪经济”释放利好，为京津冀协同发展添力。

2021年，税务总局出台《北京2022年冬奥会和冬残奥会及其测试赛增值税退税管理办法》，明确我国对特定主体在中国境内发生冬奥会相关采购支出负担的增值税予以退还。之前，财政部、税务总局、海关总署发布《关于北京2022年冬奥会和冬残奥会税收政策的通知》，明确免征北京2022年冬奥会场馆（场地）建设、运维应缴纳的水资源税。此外，2022年冬奥会还继承了2008年奥运会的部分税收优惠政策。目前，专属2022年北京冬奥会的税收优惠政策涉及近10个税种。

据了解，到2021年底，张家口市税务部门已累计为涉奥企业减免退税3.9亿元。全市冰雪产业企业从2015年初的35户增长到310户，累计接待游客超246.2万人，带动500万人次参加冰雪运动。

粤港澳大湾区建设是推动“一国两制”事业发展的新实践。“十四五”规划纲要提出，加强粤港澳产学研协同发展，推进综合性国家科学中心建设。

创新关键在人。税务总局深化落实《粤港澳大湾区发展规划纲要》，联合财政部发布《关于粤港澳大湾区个人所得税优惠政策的通知》，广东省、深圳市按内地与香港个人所得税税负差额，对在大湾区工作的境外（含港澳台）高端人才和紧缺人才给予补贴，该补贴免征个人所得税。

“发展是第一要务，创新是第一动力，人才是第一资源。”税务部门铺好“政策路”，为大湾区构筑起强劲的引才聚智“磁力场”。2021年《财富》杂志公布的世界500强榜单显示，大湾区的领先科技企业聚集效应明显，25家企业上榜，数量高于美国旧金山湾区及纽约湾区。

长三角三省一市，以仅占3.7%的国土面积，集中了全国1/4的经济总量和1/4以上的工业增加值，是我国经济发展的重要引擎。商务部数据显示，2021年，在全国前4个外贸大省中，长三角地区就占了3个，分别是江苏、上海和浙江。

在“加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”形势下，长三角地区外贸进出口总额约占全国1/3，具有联通国内市场和国际市场的突出优势，是新发展格局的探路先锋。

多年来，税务部门持续优化出口退税政策，力撑长三角地区企业走出国门、走得更远。2020年3月，1464项产品的出口退税率提高，为长三角外向型经济发展提供更大力度支持。

“政策实施以来，企业出口销售额1.5亿元，提高出口退税率直接带来政策红利400余万元。”安徽益农化工有限公司总经理徐中德介绍，该公司生产的草甘膦除草剂出口退税率由6%提升至9%，公司受益明显，增强了稳外贸、闯市场的信心。

2021年8月，税务总局、海关总署、财政部等10部门联合发布《关于进一步深化跨境贸易便利化改革优化口岸营商环境的通知》，明确在2022年底前把退税平均时间压缩至6个工作日以内。而长三角地区税务部门在2021年已实现退税业务办理平均时间5个工作日内，助力外贸企业强劲复苏。

(责编：王震、高雷)