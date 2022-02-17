人民网北京2月17日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，16日，市场监管总局发布了《2021年照明光源及灯具产品质量国家监督抽查情况通报》（以下简称《通报》）。《通报》显示，此次照明光源及灯具产品质量国家监督抽查不合格发现率为7.9%。

据了解，本次照明光源及灯具产品质量国家监督抽查，共抽查了424家企业生产的430批次产品，涉及固定式通用灯具、自镇流LED灯、LED控制装置等3种照明光源及灯具产品。抽查发现34批次产品不合格，不合格发现率为7.9%。

固定式通用灯具抽查不合格发现率为6.8%

《通报》显示，在固定式通用灯具方面，抽查不合格发现率为6.8%。

《通报》发布数据显示，本次抽查了12个省（市）220家企业生产的220批次固定式通用灯具产品，发现15批次产品不合格，不合格发现率为6.8%，较上次抽查上升了4.3个百分点。近三年该产品不合格发现率分别为5.8%、2.5%、6.8%。

经技术机构分析，不合格的主要原因：一是企业对GB7000.1—2015《灯具 第1部分：一般要求与试验》标准要求了解不充分，产品结构设计不合理；二是企业生产过程中，对绝缘部件材料、控制装置元件的质量管控不到位。

据了解，本次重点抽查检验了产业集聚区广东省129家企业生产的129批次产品，占检验批次总数的58.6%，检出9批次产品不合格，不合格发现率为7.0%。

自镇流LED灯不合格发现率为15.1%

《通报》显示，本次抽查了7个省（市）73家企业生产的73批次自镇流LED灯产品，发现11批次产品不合格，不合格发现率为15.1%，较上次抽查上升了10.1个百分点。近三年该产品不合格发现率分别为3.3%、5.0%、15.1%。

经技术机构分析，不合格的主要原因：一是产品电路设计存在缺陷，电磁兼容防护措施不足；二是产品可接触的金属外壳与灯体内带电件的绝缘性不足；三是灯头与灯体之间固定不牢固或灯头尺寸不符合标准要求。

据了解，本次重点抽查了广东省、浙江省2个产业集聚区的生产企业，分别抽查了49批次、12批次产品，不合格发现率分别为16.3%、25.0%。

LED控制装置不合格发现率为5.8%

《通报》显示，本次抽查了10个省（市）131家企业生产的137批次LED控制装置产品，发现8批次产品不合格，不合格发现率为5.8%，较上次抽查上升了4.3个百分点。近三年该产品不合格发现率分别为0%、1.5%、5.8%。

经技术机构分析，不合格的主要原因：一是企业对产品标准要求理解不到位，产品电路布线设计不合理；二是企业质量把控不严格，未严格按标准要求做出厂检验。

据了解，本次重点抽查检验了产业集聚区广东省88家生产企业的90批次产品，占检验批次总数的65.7%，检出6批次产品不合格，不合格发现率为6.7%。

市场监管总局相关负责人表示，针对本次产品质量国家监督抽查发现的问题，各级市场监管部门要强化抽查结果处理，依法查封、扣押不合格产品，责令不合格产品销售企业停止销售同一产品，全面清理、依法处置库存不合格产品；责令不合格产品生产企业停止生产销售同一产品，并明确整改要求，督促落实整改措施，及时组织复查。对涉嫌犯罪的，及时移送司法机关。依法将严重违法失信企业纳入严重违法失信企业名单管理。

同时，市场监管总局要求开展质量专项治理。广东省、浙江省市场监管部门要开展自镇流LED灯产品质量专项整治，加大辖区内重点企业监督检查力度，综合运用多种手段，保持质量监管高压态势，严肃处理质量违法行为，着力提升质量水平。

(责编：杨曦、高雷)