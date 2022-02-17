人民网北京2月17日电 （记者赵竹青）近日，国务院发布《关于同意在鄂尔多斯等27个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区的批复》，同意在鄂尔多斯市、扬州市、镇江市等27个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区。商务部新闻发言人高峰表示，截至目前，全国共设立跨境电商综试区132个。

高峰表示，从布局上看，我国跨境电商综合试验区发展呈现覆盖面广、区域重点突出、发展梯度丰富等三大特点。

如何促进综试区高质量发展？高峰列举了一系列措施，包括：完善综试区评估和退出机制以动态调整促进优胜劣汰，优化跨境电商零售进口商品清单，便利跨境电商进出口退换货管理，研究制定跨境电商知识产权保护指南，持续推进规则和标准建设，推广数字智能技术应用，深化国际合作等。

近年来，我国跨境电商迅速发展。根据海关统计，自2017年以来，我国跨境电子商务规模5年增长近10倍，2021年进出口额达到1.98万亿元人民币，同比增长15%。

(责编：赵竹青、高雷)