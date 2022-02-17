人民网北京2月17日电 （记者赵竹青）商务部新闻发言人17日表示，通过近20年的努力，我国自贸“朋友圈”不断扩大，自贸协定内容日益丰富，水平不断提升。截至目前，我国已与26个国家和地区签署了19个自贸协定，自贸伙伴覆盖亚洲、大洋洲、拉丁美洲、欧洲和非洲。

“我国与自贸伙伴贸易额占对外贸易总额的比重达到35%左右。”高峰说，2021年，我国与协定已生效的自贸伙伴进出口总额合计10.8万亿元，同比增长23.6%，较同期我国外贸总体增速和与非自贸伙伴进出口增速分别高出2.2和2.4个百分点。

高峰透露，目前，中方已就《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）内容进行了充分、全面和深入的研究评估。中方愿通过改革，努力全面达到CPTPP规则标准，并在市场准入领域作出超过中方现有缔约实践的高水平开放承诺，向各成员提供具有巨大商业利益的市场准入机会。目前，中方正按照CPTPP有关加入程序，与各成员进行接触磋商。

同时，中方就加入《数字经济伙伴关系协定》（DEPA）正与相关缔约方保持密切沟通，开展技术磋商。中方愿为DEPA成员企业提供合作机遇和广阔市场，拉近相互的数字经济合作纽带，为促进成员间创新和可持续发展作出贡献。

高峰表示，下一步，将按照党中央、国务院部署，推动我国自贸区网络扩围、提质、增效，服务构建新发展格局。继续推进中国—海合会、中国—以色列、中国—挪威、中国—厄瓜多尔、中日韩等自贸协定谈判，与更多有意愿的贸易伙伴商签自贸协定，共同推动区域经济一体化和贸易投资自由化便利化。进一步提升自贸协定水平。提高货物贸易零关税比例，放宽服务贸易和投资市场准入，积极参与数字经济、环境保护等新议题谈判。同时努力推动提升自贸协定综合利用率，进一步增强实效，让自贸协定更好更快惠及相关各国企业和人民。

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