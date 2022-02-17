人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

商务部：我国已与26个国家和地区签署19个自贸协定 贸易额占比35%左右

2022年02月17日16:00 | 来源：人民网
小字号

人民网北京2月17日电 （记者赵竹青）商务部新闻发言人17日表示，通过近20年的努力，我国自贸“朋友圈”不断扩大，自贸协定内容日益丰富，水平不断提升。截至目前，我国已与26个国家和地区签署了19个自贸协定，自贸伙伴覆盖亚洲、大洋洲、拉丁美洲、欧洲和非洲。

“我国与自贸伙伴贸易额占对外贸易总额的比重达到35%左右。”高峰说，2021年，我国与协定已生效的自贸伙伴进出口总额合计10.8万亿元，同比增长23.6%，较同期我国外贸总体增速和与非自贸伙伴进出口增速分别高出2.2和2.4个百分点。

高峰透露，目前，中方已就《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）内容进行了充分、全面和深入的研究评估。中方愿通过改革，努力全面达到CPTPP规则标准，并在市场准入领域作出超过中方现有缔约实践的高水平开放承诺，向各成员提供具有巨大商业利益的市场准入机会。目前，中方正按照CPTPP有关加入程序，与各成员进行接触磋商。

同时，中方就加入《数字经济伙伴关系协定》（DEPA）正与相关缔约方保持密切沟通，开展技术磋商。中方愿为DEPA成员企业提供合作机遇和广阔市场，拉近相互的数字经济合作纽带，为促进成员间创新和可持续发展作出贡献。

高峰表示，下一步，将按照党中央、国务院部署，推动我国自贸区网络扩围、提质、增效，服务构建新发展格局。继续推进中国—海合会、中国—以色列、中国—挪威、中国—厄瓜多尔、中日韩等自贸协定谈判，与更多有意愿的贸易伙伴商签自贸协定，共同推动区域经济一体化和贸易投资自由化便利化。进一步提升自贸协定水平。提高货物贸易零关税比例，放宽服务贸易和投资市场准入，积极参与数字经济、环境保护等新议题谈判。同时努力推动提升自贸协定综合利用率，进一步增强实效，让自贸协定更好更快惠及相关各国企业和人民。

(责编：赵竹青、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
银保监会：截至2021年末普惠型涉农贷款余额较年初增长17.48%
　　人民网北京2月17日电 （记者杜燕飞）“截至2021年末，涉农贷款余额43.21万亿元，普惠型涉农贷款余额8.88万亿元，较年初增长17.48%，超过各项贷款平均增速6.18个百分点。”银保监会新闻发言人、办公厅副主任张忠宁今日在银保监会第280场银行业保险业例行新闻发布会上表示。…
2021年我国有色金属生产平稳增长 规上有色金属企业利润创新高
　　人民网北京2月17日电 （记者杜燕飞）“2021年，我国有色金属生产保持平稳增长，固定资产投资恢复正增长，规上有色金属企业实现利润创历史新高，保供稳价成效显著。”中国有色金属工业协会副会长兼秘书长贾明星今日在2021年有色金属工业运行情况发布会上表示，总的来看，有色金属工业实现了“十四五”良好开局。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部