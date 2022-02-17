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商务部：多措并举保障外贸产业链供应链稳定畅通

2022年02月17日16:00 | 来源：人民网
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人民网北京2月17日电 （记者赵竹青）商务部新闻发言人高峰17日表示，一段时间以来，受疫情等因素影响，全球产业链供应链出现紊乱，对各国企业和消费者都造成较大影响。对此，商务部将会同各地方和有关部门，多措并举保障外贸产业链供应链稳定畅通。

高峰表示，商务部将积极指导企业用足用好各项政策措施，推动进口多元化，加强国际合作，构建互利共赢的原材料贸易渠道，帮助外贸企业进一步加强产业链供应链上下游协作，降低综合成本，提升自身竞争力。同时，还将会同有关部门，指导各地持续优化营商环境，将减税降费等措施落实到位，继续治理乱收费等问题，支持外贸企业稳定发展。

(责编：赵竹青、高雷)

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