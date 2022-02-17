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国家发改委：加快淘汰煤化工落后低效产能

2022年02月17日16:37 | 来源：人民网
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人民网北京2月17日电 （申佳平）据国家发展改革委官网消息，近日发布的《现代煤化工行业节能降碳改造升级实施指南》（以下简称《实施指南》）提出，严格政策约束，淘汰煤化工落后低效产能。

《实施指南》具体提出，严格执行节能、环保、质量、安全技术等相关法律法规和《产业结构调整指导目录》等政策，对能效水平在基准值以下，且无法通过节能改造达到基准值以上的煤化工产能，加快淘汰退出。

《实施指南》指出，现代煤化工是推动煤炭清洁高效利用的有效途径，对拓展化工原料来源具有积极作用，已成为石油化工行业的重要补充。现代煤化工行业包括煤制甲醇、煤制烯烃和煤制乙二醇。现代煤化工行业先进与落后产能并存，企业能效差异显著。用能主要存在余热利用不足、过程热集成水平偏低、耗汽／耗电设备能效偏低等问题，节能降碳改造升级潜力较大。

同时，《实施指南》要求加强前沿技术开发应用，培育标杆示范企业。加快研发高性能复合新型催化剂。推动自主化成套大型空分、大型空压增压机、大型煤气化炉示范应用。推动合成气一步法制烯烃、绿氢与煤化工项目耦合等前沿技术开发应用。

(责编：申佳平、高雷)

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