制图：申佳平

人民网北京2月17日电 （申佳平）国家发展改革委官网显示，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2022年2月17日24时起，国内汽、柴油价格（标准品，下同）每吨分别提高210元和200元。从全国平均来看：92号汽油每升上调0.16元；95号汽油每升上调0.17元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将多花8元。

国家发展改革委要求，中石油、中石化、中海油三大公司要组织好成品油生产和调运，确保市场稳定供应，严格执行国家价格政策。各地相关部门要加大市场监督检查力度，严厉查处不执行国家价格政策的行为，维护正常市场秩序。消费者可通过12315平台举报价格违法行为。

图片来源：国家发展改革委官网

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