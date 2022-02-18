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外汇局：银行结售汇顺差278亿美元 外汇市场保持平稳运行态势

2022年02月18日19:06 | 来源：人民网
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人民网北京2月18日电 （记者罗知之）据国家外汇管理局官网消息，国家外汇管理局统计数据显示，2022年1月，银行结汇15399亿元人民币，售汇13632亿元人民币，结售汇顺差1766亿元人民币（278亿美元）。国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，2022年1月份我国外汇市场保持平稳运行态势，外汇市场交易理性有序，跨境双向投资保持活跃。

数据显示，2022年1月，银行代客涉外收入37251亿元人民币，对外付款33539亿元人民币，涉外收付款顺差3712亿元人民币（584亿美元）。

王春英介绍，1月份，银行结售汇顺差278亿美元，综合考虑远期结售汇、期权交易等其他供求因素，境内外汇供求基本平衡。非银行部门涉外收支顺差584亿美元，近九成来源于货物贸易项下，体现了近几个月进出口顺差增加，以及春节前企业集中收款等因素的影响。

此外，1月份，结汇率（客户向银行卖出外汇与客户涉外外汇收入之比）和售汇率（客户从银行买汇与客户涉外外汇支出之比）分别为67%和62%，同比分别略升2.4个和0.2个百分点，与2021年月均水平基本相当，说明市场主体结汇和购汇意愿保持稳定。

“1月份，直接投资项下跨境资金净流入114亿美元，同比增长9%。其中，外国来华直接投资以及我国对外直接投资同比均呈现增长态势。证券投资项下跨境资金流入和流出规模与2021年月均水平基本相当，总体延续净流入格局。”王春英说。

(责编：罗知之、高雷)

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