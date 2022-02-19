本报记者 王 政 韩 鑫 刘新吾

“滋滋”声此起彼伏，机床高速运转。重庆江增船舶重工有限公司加工车间里，工人们忙着加工叶片，一片热火朝天。“今年1月，船舶增压器订单同比增加30%。”公司董事长何健介绍，公司研发投入连续多年达15%左右，接连攻克多项关键重要技术，入选国家级专精特新“小巨人”企业名单。

保交付、强研发、抓改造……新春伊始，中小企业活力满满，确保一季度实现开门红。

各地出台多项措施，推动中小企业稳产复工

200余台整齐排列的织机发出轰鸣，布料在穿梭的织针上逐渐成形，检测、包装……一道道工序完成后，外销的功能性面料进入周转库。

大年初一，位于浙江绍兴市柯桥经济技术开发区的浙江东进新材料有限公司车间里，近240名纺织工人坚守岗位。“受益于北京冬奥会，全球运动服装持续热销，我们的冲锋衣面料订单已经排到了5月份。”公司董事长陈明贤介绍。

同样为订单交付全力冲刺的，还有绍兴中科通信设备有限公司。正月初十，公司95%的员工已经上岗。明亮的总装车间里，员工正制造光器件和光模块。

“2022年光通信市场将迎来新的增长周期，国内外对5G、数据中心及接入网需求旺盛，公司订单已经排到了5月份。”中科通信董事长王苗庆介绍，今年年中，中科通信将新建3.5万平方米的光芯片、光器件及光模块科技创新产业园，加大尖端技术研发，为下一代光通信网络发展蓄力。

为鼓励中小企业稳产复工，各地区各部门多策并举。广东广州市黄埔区等出台鼓励企业春节期间稳岗留工的若干措施，支持企业复产稳岗。深圳市节后第一时间了解外地员工返深返岗情况，发动人力资源机构解决节后用工短缺问题，推动企业尽快复工达产。东莞市出台“稳岗惠企便民十条”，惠企总额达6.6亿元，对符合条件的工业企业进行奖励和贷款贴息。

“调查显示，目前广东70.2%的企业手持订单可供生产1个月以上，其中25.2%的企业手持订单可供生产3个月以上，企业订单保持较好态势。”广东省工信厅相关负责人介绍。

加力研发投入，中小企业成为强链补链生力军

2月4日，北京冬奥会开幕式热场节目中，观众的目光被两个机器人“舞者”吸引，它们是来自达闼科技的5G云端智能服务机器人“小姜”。

“机器人全身有34个智能柔性关节，灵活的手臂和十指具备抓取、负载能力，可以完成端茶倒水、穿针引线等高难度动作。”达闼科技公司创始人、首席执行官黄晓庆说，节前，研发人员在30天内紧急研究11个新需求、16个新任务，让机器人视觉抓取、多模态交互、移动、负载能力和动作精度大幅提升。

今年以来，智能激光雷达系统科技企业速腾聚创好消息频传：搭载3颗速腾聚创激光雷达的广汽埃安LX PLUS电动汽车上市，与自动驾驶企业元戎启行合作打造面向前装的L4级自动驾驶解决方案，发布有更远探测距离和更高探测精度的全新款128线机械式激光雷达。

“自去年车规级固态激光雷达量产以来，我们获得了40余款车型的定点订单。”速腾聚创公司创始人、首席执行官邱纯鑫说。

“专精特新‘小巨人’企业与产业链上下游协作配套能力强，是提升产业链供应链稳定性和竞争力的关键环节。”工业和信息化部副部长徐晓兰说，截至目前，专精特新“小巨人”企业已培育3批4762家，平均研发强度超过7%，平均研发人员占比25%左右，平均有效专利数逾50项。此外，还培育了5批596家“单项冠军”企业，带动各地培育省级专精特新中小企业4万多家。

“十四五”时期，工业和信息化部计划利用5年时间培育形成百万家创新型中小企业、十万家专精特新中小企业、万家专精特新“小巨人”企业、千家制造业单项冠军企业。围绕建立梯度培育体系、解决技术难题、加强精准化服务支撑等，中小企业正活力满满、干劲十足。

主攻数字化、智能化，打好数字化转型攻坚战

正月初十，广东佛山市顺德区勒流镇，广东新宝电器股份有限公司的数字化生产线上一派繁忙。种类繁多、设计精美的小家电，从这里走向世界。

“依托工业互联网连接上下游147个系统、1400多家供应商，我们可通过生产要素实时数据对订单分级、分期、分批排产，不仅交付精准、效率提升、品质改善，还实现了订单从业务接单到成品完工出货各环节之间‘一单到底’的智能化无缝衔接。”新宝电器生产管理中心总监卓志勇说。

据介绍，顺德将投入55亿元支持制造业数字化转型，推动超1000家企业数字化转型，打造100家数字化示范工厂，实现规上工业企业数字化全覆盖。

中小企业是数字经济发展的主力军，也是数字化转型的主战场。去年底召开的中央经济工作会议提出：“加快数字化改造，促进传统产业升级。”

数字化改造成为多个省份今年的工作重点。江苏建设中小企业“智改数转”云服务平台，通过政府采购对规上中小企业开展免费诊断服务，全年计划新增星级上云企业1000家，带动企业上云累计超过45万家。河北打造“1+21”工业互联网平台体系，实施数字化改造项目200项，新增上云企业1万家。

工业和信息化部中小企业局局长梁志峰介绍：“十四五”时期，将实施“中小企业数字化促进工程”，着力推动工业互联网在中小企业落地应用。到2022年底，组织100家以上工业互联网平台和数字化转型服务商，为不少于10万家中小企业提供数字化转型评价诊断服务和解决方案，推动10万家中小企业业务上云。

《 人民日报 》（ 2022年02月19日 02 版）

(责编：赵欣悦、白宇)