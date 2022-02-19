本报海口2月18日电 （记者曹文轩）海南省多部门18日联合召开新闻发布会，介绍《关于支持海南自由贸易港建设放宽市场准入若干特别措施的意见》实施情况，并公布多项阶段性成果。

为大幅放宽海南自由贸易港市场准入，打造更加开放、透明、可预期的投资环境，2021年4月8日，国家相关部委印发《关于支持海南自由贸易港建设放宽市场准入若干特别措施的意见》，围绕医疗、金融、文化、教育等五大领域推出22条具体举措支持海南先行先试。此次发布的阶段性成果涵盖文化、医药、新能源基建等领域。

在文化领域，1月28日，中国海南国际文物艺术品交易中心在三亚揭牌，并举办了首届新春（三亚）精品拍卖会，涵盖中国书画、中国古董珍玩、现当代艺术等专场。

在新能源基建领域，海南为实现2030年停售燃油机动车目标，打造新能源汽车充换电全岛“一张网”运营模式，服务电动汽车全产业链，推动实现全岛公共充换电基础设施互联互通，推动实现“一个App畅行全省”。

在医药领域，海南开展全国首个省级电子处方中心平台首单业务流程探索，开展互联网处方药销售。日前，海南电子处方中心筹备组以海南医学院第一附属医院作为试点，探索流转出第一张电子处方。海南居民今后只需在线操作，就能享受“面诊购药、复诊续方、在线配药、就近取药送药到家、线上随访”的医疗服务。未来，处方中心还将覆盖全省所有医疗机构，并逐步实现全国互联互通。

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