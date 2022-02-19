人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

海南自贸港发布放宽市场准入若干特别措施阶段性成果

2022年02月19日05:00 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　本报海口2月18日电  （记者曹文轩）海南省多部门18日联合召开新闻发布会，介绍《关于支持海南自由贸易港建设放宽市场准入若干特别措施的意见》实施情况，并公布多项阶段性成果。

　　为大幅放宽海南自由贸易港市场准入，打造更加开放、透明、可预期的投资环境，2021年4月8日，国家相关部委印发《关于支持海南自由贸易港建设放宽市场准入若干特别措施的意见》，围绕医疗、金融、文化、教育等五大领域推出22条具体举措支持海南先行先试。此次发布的阶段性成果涵盖文化、医药、新能源基建等领域。

　　在文化领域，1月28日，中国海南国际文物艺术品交易中心在三亚揭牌，并举办了首届新春（三亚）精品拍卖会，涵盖中国书画、中国古董珍玩、现当代艺术等专场。

　　在新能源基建领域，海南为实现2030年停售燃油机动车目标，打造新能源汽车充换电全岛“一张网”运营模式，服务电动汽车全产业链，推动实现全岛公共充换电基础设施互联互通，推动实现“一个App畅行全省”。

　　在医药领域，海南开展全国首个省级电子处方中心平台首单业务流程探索，开展互联网处方药销售。日前，海南电子处方中心筹备组以海南医学院第一附属医院作为试点，探索流转出第一张电子处方。海南居民今后只需在线操作，就能享受“面诊购药、复诊续方、在线配药、就近取药送药到家、线上随访”的医疗服务。未来，处方中心还将覆盖全省所有医疗机构，并逐步实现全国互联互通。

(责编：赵欣悦、白宇)

分享让更多人看到

推荐阅读
23个典型案例！自然资源部向社会推荐这些节地技术和节地模式
　　人民网北京2月18日电 （记者杨曦）日前，自然资源部办公厅印发《节地技术和节地模式推荐目录（第三批）》（以下简称《目录》）。《目录》包括工业厂房节地技术、基础设施建设节地技术、新能源环保产业节地技术、地上地下空间综合开发模式、城镇低效用地再开发模式、农村集体建设用地节约挖潜模式等6种类型，共23个典型案例。…
加码游戏赛道 小米新品手机今日开售
　　人民网北京2月18日电 （记者夏晓伦）近年来，各手机厂商加码游戏赛道的趋势越来越明显。记者从小米集团举办的新品发布会上获悉，Redmi K50电竞版/冠军版手机及Redmi电竞路由器AX5400等一系列新品正式发布，并于今日开售。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部