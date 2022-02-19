人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

结售汇顺差278亿美元

1月我国外汇市场平稳运行

2022年02月19日05:01 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　本报北京2月18日电  （记者邱海峰）国家外汇管理局18日公布的数据显示，1月份，我国外汇市场保持平稳运行态势。其中，银行结汇2422亿美元，售汇2144亿美元，结售汇顺差278亿美元。

　　国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英介绍，1月份，银行结售汇顺差278亿美元，综合考虑远期结售汇、期权交易等其他供求因素，境内外汇供求基本平衡。非银行部门涉外收支顺差584亿美元，近九成来源于货物贸易项下，体现了近几个月进出口顺差增加，以及春节前企业集中收款等因素的影响。

　　外汇市场交易方面，王春英表示，1月份，结汇率（客户向银行卖出外汇与客户涉外外汇收入之比）和售汇率（客户从银行买汇与客户涉外外汇支出之比）分别为67%和62%，同比分别略升2.4个和0.2个百分点，与2021年月均水平基本相当，说明市场主体结汇和购汇意愿保持稳定。

　　“此外，跨境双向投资保持活跃。”王春英说，1月份，直接投资项下跨境资金净流入114亿美元，同比增长9%。其中，外国来华直接投资以及我国对外直接投资同比均呈现增长态势。证券投资项下跨境资金流入和流出规模与2021年月均水平基本相当，总体延续净流入格局。

　　王春英表示，展望未来，外部环境依然复杂多变，全球疫情演变和世界经济复苏仍存在不稳定不确定因素，主要发达经济体在通胀高启压力下货币政策转向可能加快。但我国经济持续稳定恢复的态势没有改变，金融市场双向开放格局没有改变，国际收支基本平衡总体趋势没有改变，将继续发挥稳定市场预期和信心的作用，夯实外汇市场平稳运行的基础。

(责编：赵欣悦、白宇)

分享让更多人看到

推荐阅读
23个典型案例！自然资源部向社会推荐这些节地技术和节地模式
　　人民网北京2月18日电 （记者杨曦）日前，自然资源部办公厅印发《节地技术和节地模式推荐目录（第三批）》（以下简称《目录》）。《目录》包括工业厂房节地技术、基础设施建设节地技术、新能源环保产业节地技术、地上地下空间综合开发模式、城镇低效用地再开发模式、农村集体建设用地节约挖潜模式等6种类型，共23个典型案例。…
加码游戏赛道 小米新品手机今日开售
　　人民网北京2月18日电 （记者夏晓伦）近年来，各手机厂商加码游戏赛道的趋势越来越明显。记者从小米集团举办的新品发布会上获悉，Redmi K50电竞版/冠军版手机及Redmi电竞路由器AX5400等一系列新品正式发布，并于今日开售。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部