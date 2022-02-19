本报北京2月18日电 （记者邱海峰）国家外汇管理局18日公布的数据显示，1月份，我国外汇市场保持平稳运行态势。其中，银行结汇2422亿美元，售汇2144亿美元，结售汇顺差278亿美元。

国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英介绍，1月份，银行结售汇顺差278亿美元，综合考虑远期结售汇、期权交易等其他供求因素，境内外汇供求基本平衡。非银行部门涉外收支顺差584亿美元，近九成来源于货物贸易项下，体现了近几个月进出口顺差增加，以及春节前企业集中收款等因素的影响。

外汇市场交易方面，王春英表示，1月份，结汇率（客户向银行卖出外汇与客户涉外外汇收入之比）和售汇率（客户从银行买汇与客户涉外外汇支出之比）分别为67%和62%，同比分别略升2.4个和0.2个百分点，与2021年月均水平基本相当，说明市场主体结汇和购汇意愿保持稳定。

“此外，跨境双向投资保持活跃。”王春英说，1月份，直接投资项下跨境资金净流入114亿美元，同比增长9%。其中，外国来华直接投资以及我国对外直接投资同比均呈现增长态势。证券投资项下跨境资金流入和流出规模与2021年月均水平基本相当，总体延续净流入格局。

王春英表示，展望未来，外部环境依然复杂多变，全球疫情演变和世界经济复苏仍存在不稳定不确定因素，主要发达经济体在通胀高启压力下货币政策转向可能加快。但我国经济持续稳定恢复的态势没有改变，金融市场双向开放格局没有改变，国际收支基本平衡总体趋势没有改变，将继续发挥稳定市场预期和信心的作用，夯实外汇市场平稳运行的基础。

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